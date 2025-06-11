Erdoğan neşteri vuruyor! AKP’li kurmaylar sesini yükseltti...

AKP’de bayram sonrası Kızılcahamam kampı için start verdi. Hem il başkanlarını hem de milletvekilleri için ayrı kamp programları olacak. Parti kurmaylarının “yeni dönem hazırlığı” olarak nitelediği kamplarda yeni anayasa çalışmaları masada yer alacak. Ancak kampın bir diğer dikkat çeken başlığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde yapılması muhtemel revizyonlar olacak. AKP içinde bir süredir bazı kurmaylar tarafından dile getirilen, “Sistemin işleyişinde sorunlar var” yönündeki eleştirilere Kulislerde, bu başlıkların doğrudan sistem değişikliği anlamına gelmeyeceği, ancak sistemin “güncellenmesi” ya da “ince ayarlarla revize edilmesi” gibi ifadelerle kamuoyuna sunulabileceği belirtildi.

AKP KAMPA ÇIKIYOR

22 yıllık AKP iktidarı geçtiğimiz yerel seçimde sona ermişti. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise AKP içerisinde değişime gideceklerini söylemişti. Son olarak İl ve ilçe başkanlıklarında değişimler yaşanırken MYK’da ise yarı yarıya değişim yaşandı. AKP’de son olarak bayram sonrası Kızılcahamam’da kampa çıkacak. Cumhuriyet’te yer alan bilgiye göre; il başkanları kampı bu ay sonunda yapılacak, milletvekilleri ise temmuz ayının ikinci haftası kampa alınacak. Milletvekilleri için düzenlenecek ikinci kamp programında yasama yılına ilişkin strateji belirlenecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kamplarda bizzat yer alacak.

AKP İÇERİSİNDE SİSTEM ELEŞTİRİSİNE ERDOĞAN’DAN UFAK DOKUNUŞ

Yeni anayasa çalışmalarının da masaya yatırılacağı kampta ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde yapılması muhtemel revizyonlarda yer alacak. Parti içinden bazı isimlerin, özellikle bürokratik işlemlerdeki yavaşlık, Meclis’in işlevsizleşmesi ve siyasi sorumluluk mekanizmalarının zayıflaması gibi sorunları Erdoğan’a da aktardığı iddia ediliyor. Kulislerde, bu başlıkların doğrudan sistem değişikliği anlamına gelmeyeceği, ancak sistemin “güncellenmesi” ya da “ince ayarlarla revize edilmesi” gibi ifadelerle kamuoyuna sunulabileceği belirtiliyor. Bakanların Meclis’te daha görünür olması ve bazı kurumsal yapıların yeniden düzenlenmesi gibi seçenekler üzerinde durulan konular oldu.

YENİDEN YAPILANM MESAJI

Erdoğan’ın her iki kampın ardından siyasi değerlendirmeleri içeren geniş kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor. Kurmaylar, Erdoğan’ın kamp sürecinde teşkilata “yeniden yapılanma” mesajı verebileceğini ve sahada daha güçlü bir organizasyon için düğmeye basılabileceğini aktarıyor.