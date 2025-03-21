Erdoğan Nevruz'da konuştu. Yeni milli bayram mesajı verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlamalardaki konuşmasından satır başları ise şöyle oldu:

Saygıdeğer arkadaşlarım, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Mübarek Ramazan'ın kalplerimize huzur veren bu manevi ikliminde sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. 85 milyon vatandaşımız ve Türk dünyasındaki kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Nevruz coşkusunu paylaşan soydaşlarımıza muhabbetlerimi iletiyorum.

"21 MART'I BAYRAM YAPALIM"

Sizin heyecanınızı görünce burada bir kamuoyu yoklaması yapsak 21 Mart'ı biz de baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi cumhurbaşkanı olarak parlamentoya sunmaya varım. Cumhur ittifakı olarak hep birlikte bu adımı atalım.

Nevruz'a inananlar eğilmez. Biz dik duracağız dikleşmeyeceğiz. Kalplerimizde hüzünle uğurlamaya hazırlandığımız Ramazan'ı tebrik ediyorum.

"BÖLGEMİZİ KAN DERYASINA ÇEVİRMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Rabbimden Kadir Gecesi ve Ramazan bayramına sağlıkla, huzurla eriştirmesini niyaz ediyorum. Katliamlar, çatışmalar Ramazan'a gölge düşürüyor. Bilhassa Gazze'de başlayan İsrail saldırılarında şehit düşen masumlar yeğreğimizi dağlıyor. Tüm imkanlarımız ile Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. İnsani yardımlarımızı artırdık. Soykırım şebekesinin durdurulması için diplomatik temaslarımızı artırdık. Uluslararası mahkemelerde mahkum edilmeleri için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. Şımardıkça şımaran, günden güne daha pervasız hale gelen bu katliam şebekesinin bölgemizi kan deryasına çevirmesine izin vermeyeceğiz. Kendilerince haritalar çizenler sinsi emellerine ulaşamayacak. Barış, huzur, istikrar dolu geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz. Bize korku yakışmaz, o yüzden korkmayın Allah bizimledir.

Bugün aynı zamanda baharın müjdecisi olan Nevruz'u heyecanla kutlamanın mutluluğu içindeyiz. Nevruz tarihimizde hem de kültürümüzde önemli yer tutar. Şu an Türkiye'nin ve Türk cumhuriyetlerinin dört bir yanında büyük bir coşku ile idrak ediliyor.

Sultan Nevruz'a hoş geldin sefa geldin diyor, umuda barışa, kardeşliğe vesile olmasını canı gönülden temenni ediyoruz.