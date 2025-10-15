A Milli Takım, Gürcistan'ı Kocaeli'de konuk etti. Milliler, ezici bir oyunla rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı ve 2026 Dünya Kupası'na katılmak için büyük bir avantaj elde etti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da maçı izleyenler arasındaydı. Erdoğan, Gürcistan Devlet Başkanı Miheil Kavelaşvili ile protokol tribününde takip etti.

ERDOĞAN'A BEKLENMEDİK PROTESTO!

Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin izlediği maçta tribünlerden dikkat çeken bir tezahürat yükseldi. Taraftarlar hep bir ağızdan, "Terörist mecliste konuşma mı yapar?" diyerek terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a tepki gösterdi.

Yeni başlatılan sürecin protesto edildiği anlar sosyal medyada birçok kez paylaşıldı.