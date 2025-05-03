Erdoğan o isimlerin üzerini çizdi! AKP kulislerinden sızdı…

Nefes’in AKP kaynaklarından aldığı kulis bilgisine göre; AKP kurmayları, bakan yardımcılıklarının kaldırılması ve yeniden müsteşarlıklara dönülmesi için hazırlık yapmaya başladığı iddia edildi.

AKP İLK KEZ MAĞLUBİYET YAŞADI

22 yıllık AKP iktidarı geçtiğimiz yerel seçimlerde sona ermişti. CHP ilk kez AKP’yi geçerek birinci parti konumuna gelmişti. Bu noktada AKP’de yerel seçim mağlubiyetinin hesabı İl Başkanlıkları ve MKYK’ya kesilmişti.

BAKANLAR BEKLENİRKEN, YARDIMCILARINDA DEĞİŞİM SİNYALİ GELDİ

Bakanlık değişimleri de kulislerde konuşulanlar arasındaydı. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bakanlık değişimi ile ilgili verdiği sinyal gerçekleşmedi. Son kulislerde ortaya çıkmaya başladı. Bu seferki kulis bakan yardımcıları oldu.

“BAKAN YARDIMCILIKLARININ KALDIRILMASI İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLAMIŞ”

Nefes’te yer alan kulis bilgisine göre; AKP’de anlatılanlara göre bakan yardımcıları artık parti içinde ciddi bir tartışma konusu oldu. Kulis bilgisinde, “Her bakanlıkta görev alan 4-5 bakan yardımcısının ne kadar verimli olduğu şöyle dursun gruplaşmalar yüzünden bazı bakanlıklarda ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlamış. Bunun üzerine AKP kurmayları, bakan yardımcılıklarının kaldırılması ve yeniden müsteşarlıklara dönülmesi için hazırlık yapmaya başlamış” ifadeleri kullanıldı.