Erdoğan Öcalan’ı affeder mi?

Kürt sorunu mu? Terör sorunu mu?

Türk vatandaşlarımızın ne sorunu varsa, Kürt vatandaşlarımızın da aynı sorunları var.

Öcalan’ın umut hakkından yararlanarak af edilmesi, PKK’nın tüm siyasi hedeflerinden vaz geçmesini sağlar mı?

Başka açıdan sorarsak, PKK’nın amacı terörü sonlandırmak için silahları bırakmak ve örgütü feshetmek mi?

Bunu için de Öcalan’a af çıkartılması mı?

Öcalan’ın tek bir hedefi var; Beni serbest bırakın.

DEM’lilerin de tek hedefi Kürt sorunu değil Öcalan’a aftır.

Selahattin Demirtaş’ı tamamen unuttular.

“Selo Başkan” dedikleri Demirtaş DEM’lilerin umurunda bile değil.

Varsa yoksa Öcalan’a af.

Desteği de MHP ve AKP’den buldular ki, Kürt sorunu Öcalan af ile çözülmüş olacak mı?

Amerika PKK uzantısı PKK ile PYD / YPG’ye Suriye’de verdiği desteği kesecek mi?

Peki Öcalan’a umut hakkı ve af için hangi hukuki yola ihtiyaç var?

Af kararı, anayasal ve hukuki bir tartışmaya yol açabilir.

Türkiye’deki ceza infaz sistemine göre, af, özellikle terör suçları için doğrudan uygulanabilir mi, yoksa anayasa ve hukuk çerçevesinde başka bir düzenleme gerekir mi?

Bu hukuki sorun nasıl çözülecek?

İnfaz Yasasının 107. Maddesine göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuz yıl sonra koşullu salıvermeden yararlanabilirler.

Ancak yasanın 107/6 maddesi devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı işlenen suçlar nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılanlar şartlı salıverilmeden yararlanamazlar.

Yaşamlarının sonuna dek cezaevinde kalırlar. Öcalan hukuken bu gruba giriyor.

HÜDA PAR ile ittifak yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hizbullah'ın "askeri kanat sorumlusu" olarak ceza alan Mehmet Emin Alpsoy'u affetmişti.

Erdoğan Öcalan’ı af eder mi?

Anayasanın 87. Maddesi genel ve af konusunda Meclis’e şu yetkiyi veriyor:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek…”

Bu hükme göre 360 oy ile genel ve özel af çıkarabilir Meclis.

Eğer genel af çerçevesinde bir yasa çıkartılırsa Öcalan ile aynı durumda olan tüm mahkumlar da af edilir.

Özel af tek çözüm olarak görülüyor.

Mecliste; AKP’nin 268, DEM’in 57, MHP’nin 47 ve Hüda Par’ın 4 milletvekili var.

Toplam 376 milletvekili olduğuna göre Öcalan’a özel af çıkartılabilir.

Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, “Bu af sadece ceza evinden çıkmasını sağlayabilir, siyasi yasak gibi konular af kapsamına girmez” diyor.