Erdoğan 'ömrüm yeter milletimiz onay verirse' demişti Şamil Tayyar: Aday olmak istediğinin ilanı

TGRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan AKP eski Milletvekili ve Gazeteci-Yazar Şamil Tayyar, olası bir erken seçim kararını tarih ne olursa olsun CHP'nin de kabul edeceğini söyledi.

"RABBİM ÖMÜR, MİLLETİMİZ ONAY VERİRSE"

Cumhurbaşkanı​ Recep Tayyip Erdoğan​, 9 yıl aradan sonra Çankaya Köşkü'nde yapılan toplantıda "Rabbim ömür milletimiz de onay verdikçe Türkiye'ye hizmete devam edeceğiz" demişti. Erdoğan'ın bu açıklamasın 'adaylık sinyali' olarak algılanırken Şamil Tayyar, Erdoğan'ın bu son açıklamasını mercek altına aldı.

Şamil Tayyar, TGRT'de katıldığı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ifadelerinin "yeniden aday olmak istediğinin ilanı" olduğunu söyledri.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİDEN ADAY OLACAK"

Şamil Tayyar, AKP içinde zaman zaman Erdoğan’ın yeniden aday olmama ihtimali üzerine yapılan spekülasyonlara katılmadığını söyledi. "Ben Cumhurbaşkanımızın yeniden aday olacağını düşünenlerden biriyim" diye konuşan Şamil Tayyar, Erdoğan'ın yeniden aday olmasının yeni bir anayasa değişikliği ya da erken seçim kararı ile mümkün olacağını hatırlattı.

Şamil Tayyar'ın açıklamalarından satır başları:

"CHP ERKEN SEÇİME KARŞI ÇIKMAZ"

"Ben yeni Anayasa'dan daha çok TBMM'nin erken seçim kararı alarak Cumhurbaşkanımızın yeniden aday olmasına kapı aralayacağını düşünüyorum. CHP'nin 'Kasım 2025' söyleminin buna engelleyici bir durum engelleyeceğini düşünmüyorum. AK Parti, 2025 Kasım ayı sonrası için bir teklifle gelirse engel olmaz diye tahmin ediyorum. CHP 2028 seçimlerine 5-6 ay kala seçim kararı alınırsa ancak karşı olur. 2027 Mayıs ayından önce AK Parti'nin bir erken seçim kararı alması durumunda CHP buna karşı çıkmaz. Erken seçimden iktidar kaçar, muhalefet kaçmaz. Dolayısıyla uzlaşmanın olacağı kanaatindeyim. Eğer aday olmazsa sürpriz olur."