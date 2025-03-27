Erdoğan onayladı, yeni daire başkanlıkları kuruldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de duyuruldu. Kararname, bazı kurum ve kuruluşların teşkilat yapılarında önemli değişiklikler getiriyor.

İSTATİSTİK KONSEYİ YENİDEN YAPILANDIRILDI

Kararnameyle İstatistik Konseyinin üye yapısı yeniden düzenlenerek, başkanın liderliğinde bakanlıkları temsilen en az genel müdür düzeyinde birer üye ve çeşitli kurum temsilcilerinin yer alacağı bir yapı oluşturuldu.

YENİ DAİRE BAŞKANLIKLARI KURULDU

Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde "Yatırım ve Emlak Daire Başkanlığı"nın adı "Emlak Daire Başkanlığı" olarak değiştirilirken, Proje ve Yapım Daire Başkanlığı, Vakıf Eğitim Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olmak üzere üç yeni daire başkanlığı kuruldu. Ayrıca Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı bünyesinde "Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığı" oluşturuldu.

Kararnameyle kurulan başkanlıkların görevleri detaylı şekilde açıklanırken, yeni yapıların kurumların işleyişini daha etkin hale getirmesi amaçlanıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle ilgili detaylara ulaşmak mümkün. RESMİ GAZETE