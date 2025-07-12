Erdoğan 'ortağız' dedi, Pervin Buldan inkar etti!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin baş mimarı olduğu açılım sürecinde dün silah bırakma sahnesi sergilendi. Bugün ise AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam Kampı’nda müjde olarak 41 yıllık terör örgütünün sona ermesini duyurdu. Bu noktada Erdoğan’ın DEM, MHP ve AKP ittifakı çıkışı ise dikkat çekmişti. DEM’li vekil Pervin Buldan Erdoğan’ın çıkışını değerlendirdi. Buldan, "Yanlış bir yere çekilmesin. Bu ittifak süreç ittifakıdır. Başka bir ittifak olarak algılanmamalı kesinlikle. Herkesin çizgisi ve gittiği yol bellidir” ifadelerini kullandı.

İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmayı ANKA Haber Ajansına değerlendirmelerde bulundu.

ERDOĞAN’IN İTTİFAK ÇIKIŞINA BULDAN’DAN YANIT

Erdoğan’ın Kızılcahamam Kampı’nda "Şimdi AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM en azından üçlü olarak bu yolu beraber yürüme kararı verdik" sözleriyle ‘yeni ittifak mı?’ sorusunu akıllara getirdi. DEM Parti İmralı Heyeti üyesi TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, ittifak iddialarını inkar etti. Ancak Buldan, “Yanlış bir yere çekilmesin. Bu ittifak süreç ittifakıdır. Başka bir ittifak olarak algılanmamalı kesinlikle. Herkesin çizgisi ve gittiği yol bellidir. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'yla birlikte DEM Parti'nin süreç itibariyle ortak yol yürüyeceğinin bir mesajıydı bu. Elbette ki biz DEM Parti olarak bu sürecin tam merkezindeyiz ama çözmesi gereken de Cumhur İttifakı'dır. Dolayısıyla böyle bir birliktelik, ortaklaşma anlamlı olacaktır" dedi.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bir zamanlar ‘kapatılsın’ dediği DEM sıralarına giderek tokalaşmasıyla başlayan süreçte idam edilmeli dediği bebek ve asker katili Öcalan’ı, Meclis’e davet edip, ‘örgütü lağvedin’ çağrısı gelmişti. Teröristbaşı Öcalan ile DEM arasında görüşmelerde fesih çağrısı çıkmıştı. Terör örgütü PKK’nın fesih kararı sonrası dün teröristlerin silah bırakma tiyatrosu gerçekleşti.

Bugün ise Erdoğan, Kızılcahamam Kampı’nda sürece ilişkin müjde olarak 41 yıllık terörün sona erdiği mesajı vererek bayram çağrısında bulunmuştu.