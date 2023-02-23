Deprem bölgesinden geçerken Erdoğan'ın selamı karşılıksız kaldı. Vatandaşlar boş gözlerle baktılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki ziyaretlerini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesindeki ziyaretleri kapsamında Osmaniye'yi ziyaret etti. Osmaniye sokaklarından aracıyla birlikte geçen Erdoğan vatandaşlar tarafından pek ilgi göremedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Osmaniye’ye gitti.

VATANDAŞLAR ERDOĞAN’A KAYITSIZ KALDI

Erdoğan’ın Osmaniye ziyaretine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli eşlik etti. Osmaniye’de depremzedelerle bir araya gelen Erdoğan burada bazı açıklamalarda bulundu.

Bununla birlikte Erdoğan’ın ve konvoyunun Osmaniye sokaklarından geçerken vatandaşların duyarsızlığı sosyal medyada gündem oldu. Erdoğan’ın aracıyla birlikte sokaktan geçerken vatandaşların kayıtsız kalması, sokakta bulunan sadece birkaç kişinin el sallayarak Erdoğan’ı selamladığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gittiği her şehirde coşkuyla karşılanmasından sonra Osmaniye’deki bu görüntü sosyal medyada gündem oldu.