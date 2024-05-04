Erdoğan Özel görüşmesindeki boş koltuğun sırrı!

Biliyorsunuz CHP’nin bir önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bireysel fantezileri nedeniyle AKP ilk kez yenilmeye bu kadar yakınken kıl payı kurtuldu ve iktidarı yeniden elde etti!

O dönem Kılıçdaroğlu’nun inadının anlamsızlığına ve AKP’ye sağlayacağı faydaya dikkat çeken herkes linç edildi!

Sonun ne olacağı baştan belliydi, kaybede kaybede yenilgiye doymayan pehlivanın yeniden yenileceği bir gerçekti!

Ancak pehlivan almıştı yanına zurnacıları, “geliyorum” falan diye diye Türkiye’yi uçurumun eşiğine getirmişti!

Sonunda Türkiye’ye kaybettirdiği gibi CHP’deki koltuğundan da oldu!

Peki gelen yeni kadronun Kılıçdaroğlu’ndan bir farkı var mı?

Elbette yok!

İkinci cumhuriyetçiler, Atatürk düşmanları halen partide etkin görevlerde!

“Atatürk yerine Gazi Mustafa Kemal demeyi tercih ediyorum” diyenlerin veliahtları partide halen söz sahibi!

Biz CHP’de değişimden söz ederken sadece isim değişikliğinden değil, ideoloji değişimden bahsediyorduk!

Partiyi uzaklaştığı Atatürk çizgisine geri getirecek bir liderden bahsediyorduk!

Fikir değişiminden bahsediyorduk ancak öyle olmadı!

Gelen yeni başkanın da diğerinden farkı olmadığı çok kısa bir süre sonra ortaya çıktı!

“Kürdistan” naraları atan sözde sanatçıların elini öptü, Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atan, pek çok davada şaibeli adli tıp kararlarıyla adından sık sık söz ettiren Şebnem Korur Fincancı ile fotoğraf vermek de bir beis görmedi!

Bunun gibi onlarca olay sayabiliriz.

Eeee tabi Özel’in bu oyun tarzını gören AKP boş durur mu?

Hemen kanca operasyonunu başlattı!

CHP’nin parlayan iki ismi İmamoğlu ve Yavaş’ı gölgede bırakması için Özel’i bir yağlamalar, bir ballamalar, iktidarın amiral gemisi bile Özel’i manşetlerinde verdi düşünün!

Erdoğan istiyor ki İmamoğlu ya da Yavaş, karşısına aday olarak çıkmasın!

Kılıçdaroğlu gibi kolay lokma olacak bir Özel varken kim ister bu isimle yarışmayı?

Diğer yandan Anayasayı değiştirmek için gereken desteği de Özel’den bulacağını düşünüyor Erdoğan!

Yanılıyor mu?

Bu zamana kadar siyasi arenayı dizayn etmesine baktığımız kadarıyla pek de yanılıyor sayılmaz!

Baykal'ı ve Bahçeli'yi nasıl dize getirdiğini tekrar hatırlayın lütfen!

Özel de Erdoğan’ın çay ısmarlamasına falan tav oluyor ama önceki gün gerçekleşen ziyarette neyin ne olduğu bal gibi ortaya çıktı!

Biliyorsunuz 'Özel’likle yandaş medyada günlerdir parlatılan Özel ve Erdoğan görüşmesi gerçekleşti!

Peki hangi şartlarda?

Görüşme nerede gerçekleşti?

AKP Genel Merkezi’nde!

AKP flamaları altında!

Gözler CHP flamalarını aradı ama gören olmadı!

Birde Türk bayrağı vardı görüşmede, üstünde Cumhurbaşkanlığı logosu bulunan.

Şimdi insan düşünmeden edemiyor, iki parti lideri görüştüyse iki partinin de flamalarının yer alması ve eşit şartlarda oturmaları gerekmiyor mu?

Diyelim ki Erdoğan Cumhurbaşkanı sıfatıyla oturdu o koltukta. Peki AKP flamaları neyin nesi o zaman!

En önemli detaya ise şimdi geliyoruz.

Basına verilen fotoğrafta Cumhurbaşkanı Erdoğan oturduğu koltuğun sağında Özel oturuyor, solu ise boş!

Sanki iki parti lideri değil de, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yardımcılarıyla fotoğraf veriyor da bir yardımcısı toplantıya katılamamış gibi!

Özgür Özel, CHP Genel Başkanı mı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yardımcısı mı?

CHP Genel Başkanlığından Cumhurbaşkanı yardımcılığına mı transfer oldu?

Boş koltuğun kime ait olduğu herkesin malumu, Erdoğan’ın “yardımcılarımla toplantı” edasıyla çektirdiği fotoğraf karesinde bulunmayı nasıl kabul etti?

Özgür bey kimler için ÖZEL?