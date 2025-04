Erdoğan, Özel ve Bahçeli Meclis resepsiyonuna katılmadı

TBMM’nin açılışının 105. yılı nedeniyle Meclis’te resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ve MHP lideri Devlet Bahçeli katılmadı.

Kabineden ise yalnızca Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz resepsiyonda yer aldı. Resepsiyona İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve İYİ Parti milletvekilleri, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve MHP milletvekilleri, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç ile DEM Parti milletvekilleri katıldı.

‘F-16 SÜRECİ DE AYNEN DEVAM EDİYOR’

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Eurofighter Typhoon savaş uçağının tedarik süreciyle ilişkin soruya “Şu anda kesin bir şey yok. Süreç her şeyiyle aynen devam ediyor. Her şey devam ediyor. Bizim işimiz Almanya ile değil İngiltere ile. Önümüzdeki dönemde göreceğiz. Bizde her şey aynı başladığı gibi ve planladığımız gibi devam ediyor” yanıtını verdi. “F-35 konusunda daha önce ABD’ye yapılan ziyaretlerde olumlu bazı mesajlar verildi. Bir gelişme olabilir mi?” sorusu üzerine ise Güler, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temaslarının önemli olduğunu belirterek, konunun temaslar sonrasında görüşüleceğini ” söyledi. Güler , “F-16 süreci de aynen devam ediyor” ifadelerini kullandı. “Terörsüz Türkiye konusunda karşı taraftan, ‘gereklilikler’ diye bir ifade duyuyoruz. Silah bırakma sürecinde Erbil yönetiminin de etkili olabileceği yönünde iddialar var. Acaba sizin, silahların nasıl bırakılacağı konusunda görüşünüz nedir?” sorusunu yanıtlayan Güler, “Daha önceki söylediğimiz şartlar geçerli. Feshedeceksin. Silahlarını teslim edeceksin. Teslim olacaksın. Üç tane şart var” yanıtını verdi.

‘KENDİ KAFALARINA GÖRE MECLİS’İ YÖNETEMEZLER’

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararının hüküm kısmının Genel Kurul’da okutulması üzerine çıkan tartışmalarla ilgili olarak “Bütün görüşlerimi geçen hafta yazılı olarak ifade ettim. Tabi Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanvekilleri aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı adına Meclis’i yönetirler ve nasıl yönetecekleri de iç tüzükle çok detaylı şekilde belirtilmiştir. Meclis Başkanı da Başkanvekilleri de kendi kafalarına göre Meclis’i yönetemez. Bunun kuralı var bunun iç tüzükte belirtilen şeyleri var. Özellikle Meclis Başkanı adına gönderilecek metinler ilgili iç tüzük maddesi gereğince Meclis’e gönderilir. Eğer böyle bir madde gönderilmemişse zaten o gün özel bir gündemle toplanmış olan Allah sağlık afiyet versin Sırrı Süreyya Önder’i düşünerek toplanmama, çalışmama kararı almış olan bir Meclis’te zaten oturum bitmiştir. Dolayısıyla böyle bir hükmün orada okutulması yok hükmündedir. Dolayısıyla önümüze bakacağız ve gerekli adımları atacağız” ifadelerini kullandı.