Cumhurbaşkanı avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP lideri Özgür Özel hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadeleri nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açıldığını bildirdi.

ERDOĞAN'DAN ÖZEL'E 500 BİN LİRA TAZMİNAT DAVASI

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Kasım 2025 tarihinde Ümraniye'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz edilir."

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özgür Özel, dün Ümraniye mitinginde İmamoğlu'nun afişlerinin engellenmek istendiğini açıklamış ve "Ümraniye'de Ekrem Başkan'ın resmi olan afişlerimizi astırmamaya kalkıyorlar. Resminden korkuyorlar. O resme efelik yapmakla, aileye kötülük yapmakla kahraman olunmaz. Bundan sonra etrafındakine, talimat verdiğine, itine köpeğine sahip çık!" sözlerini sarf etmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Özel'in açıklamalarından sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Savcılık açıklamasında "CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yargı mensuplarımızı hedef alarak Sayın Cumhurbaşkanımıza hitapla 'Bundan sonra, etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık" şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanına Hakaret ve Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır' denilmişti.

Erdoğan ise Özel hakkında "Bu zat günaşırı söylediği yalanlarla, önüne gelene attığı iftiralarla, meydanlarda savurduğu hakaretlerle giderek saldırgan hale geliyor. Yerel yönetimleri ahtapot misali saran suç örgütünün yolsuzlukları ortaya döküldükçe bu zat da panikliyor, çirkinleşiyor, kontrolü iyice kaybediyor. Biz elbette günden güne daha da seviyesiz ve sevimsiz hal alan bu dile, siyasi enfekte eden bu zehirli söylemlere milletimizi mahkum etmeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Özel ise soruşturmanın ardından bugün yaptığı açıklamada "Yanlış karar veren savcıları eleştirdim, eleştiririm. Sonra döndüm Erdoğan’a dedim ki ‘Etrafına sahip çık, çok ağır hakaretler ediyorlar Dilek Hanım’a, çocuklara. Etrafındaki ite, köpeğe sahip çık’ dedim. Bakın gündemi dağıtacak ya. Bana soruşturma açmış; Cumhurbaşkanı’na hakaret. Ne Cumhurbaşkanı’na hakaret? Bir de ‘Savcılara dedi onu’ diyor. Ben savcıya ne dediğimi biliyorum. Diyecek olsam derim. Senden mi çekineceğim?" demişti.