Erdoğan özür dilemeyi kabul etmedi. Özgür Özel çağrıda bulunmuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 1. ve 2. Etap Eğitim-Öğretim Binaları Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

"ÇIKIP ÖZÜR DİLEMESİ GEREKEN BİRİLERİ VARSA BİZ DEĞİLİZ"

Erdoğan, yaptığı konuşmada, Özgür Özel’in özür çağrısına yanıt verdi.

Özgür Özel'den özür dilemeyeceğini belirten Erdoğan, “Türkiye'ye milyarlarca dolar faturası olan bu kalkışma üzerinden kendilerince bize özür bahsi açıyorlar. Evet, 11 sene sonra da olsa bu hadiseyle ile ilgili samimi nedamet cümlelerine ihtiyaç vardı. Gezi olayları sebebiyle çıkıp özür dilemesi gereken birileri varsa bunlar tabii ki demokrasiyi ve milli iradeyi savunanlar değildir. Bu hadisede asıl özeleştiri vermesi gerekenler, haftalarca sokakları ateşe, kaosa, gerileme, kargaşaya boğanlardır” ifadelerini kullandı.

Şu an 81 ilde üniversitelerimiz var. Üniversitesi olmayan şehir yok. Yükseköğrenim imkanını ülkemizin en ücra köşesine kadar taşıdık.

"ÖĞRENCİSİ VE MEZUNU OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Marmara Üniversitesi hakkında konuşan Erdoğan, “Bugün şahsen ayrı bir heyecan içerisindeyim. Yapım sürecinin her aşamasını takip ettiğim külliyeyi açmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.



43 yıl önce 1981 yılında şimdi ismiyle üniversitemizin İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldum. Siyasi hayatımız boyunca şahsıma tevdi 60'ı aşkın fahri doktor unvanlarından en anlamlısını 2013 yılında üniversitemden aldım. Üniversitemle yakından ilgilendim vefa borcumu ödemeye çalıştım. Türkiye'nin en köklü en seçkin yükseköğretim kurumlarından biri olan Marmara Üniversitesi'nin öğrencisi ve mezunu olmaktan gurur duyuyorum. Şu an 81 ilde üniversitelerimiz var. Üniversitesi olmayan şehir yok. Yükseköğrenim imkanını ülkemizin en ücra köşesine kadar taşıdık” ifadelerini kullandı.