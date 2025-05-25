Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti

Kaynak: AA
Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'le Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'le Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Pakistan ikili ilişkilerinin çeşitli veçheleriyle değerlendirilmesi, iki ülke arasında tesis edilen ve son toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla geçen şubat ayında İslamabad'da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamında yürütülen iş birliği süreçlerinin gözden geçirilmesi ve ikili ilişkilerin yanı sıra, terörle mücadele dahil olmak üzere bölgesel meseleler ile uluslararası konuların ele alınması bekleniyor.

Son Haberler
Filenin Efeleri’nden Hollanda’ya karşı 2’de 2
Filenin Efeleri’nden Hollanda’ya karşı 2’de 2
Osimhen sevgisi okyanusları aştı: Times Meydanı'ndan çağrı
Osimhen sevgisi okyanusları aştı: Times Meydanı'ndan çağrı
Bakan Yumaklı açıkladı: Türkşeker'den 14 ilde istihdam müjdesi
Bakan Yumaklı açıkladı: Türkşeker'den 14 ilde istihdam müjdesi
Ordu’da feci kaza! Otomobil 200 metrelik uçuruma yuvarlandı
Ordu’da feci kaza! Otomobil 200 metrelik uçuruma yuvarlandı
Ergin Ataman bir kez daha yıkıldı: Üçüncülük maçını Olympiakos’a kaybetti
Ergin Ataman bir kez daha yıkıldı: Üçüncülük maçını Olympiakos’a kaybetti