Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya ile başladığı Asya turunun son durağı Pakistan'da temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'daki temasları kapsamında Başbakanlık binasında Başbakan Şahbaz Şerif tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şerif, resmi törenin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti. Erdoğan ve Şerif, Başbakanlık binasında görüştü. Erdoğan ve Şerif, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra küresel konuları ele aldı.