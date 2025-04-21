Erdoğan, Papa için taziye mesajı paylaştı

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Erdoğan, Papa için taziye mesajı paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa'nın ölümüne dair taziye mesajı paylaşarak "Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa, Gazze’deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva'nın hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı mesajı paylaştı.

Erdoğan, "Fransuva, aynı zamanda farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze’deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

"Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva’nın vefatını üzüntüyle öğrendim.

Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa Fransuva, aynı zamanda farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze’deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi.

Müteveffanın ailesine, Vatikan Devleti’ne ve Katolik dünyasına şahsım ve milletim adına taziyelerimi iletiyor, başsağlığı diliyorum."

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