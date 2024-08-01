Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa ile görüştü. Yapılan telefon görüşmesinde Paris Olimpiyat Oyunlarının açılış törenindeki görüntülerden rahatsız olunduğu ve dini değerler ile alay edildiği aktarıldı. Bu davranışın Hristiyanlar kadar Müslümanları da rahatsız ettiği belirtilen görüşmede Gazze konusu da ele alındı.

Gazze’deki İsrail saldırılarının soykırıma dönüştüğünü ve ciddi bir insani krize yol açtığını aktaran Erdoğan İsrail’in katliamlarının bazı devletlerin diplomatik ekonomik ve askeri şemsiye adı altında gerçekleştiğini de belirtti.

“İNSANLIK İTTİFAKI HAREKETE GEÇMELİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail’e karşı geç kalınmadan insanlık ittifakı olarak harekete geçilmesi gerektiğini söyleyip Papa Fransuva’nın İsrail’e destek veren ülkelerle saldırıların durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için yapacağı görüşmelerin faydalı olacağına inandığını belirtti.

Görüşmede Papa Fransuva, barış için gösterdiği çaba ve dini değerlerin aşağılanmasına karşı hassasiyetleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.