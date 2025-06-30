Erdoğan, PKK hükümlüsünün cezasını kaldırdı

Erdoğan'ın haklarındaki hapis cezalarını kaldırdığı tutukludan birinin PKK hükümlüsü olması dikkat çekti.

Resmî Gazete’nin 30 Haziran 2025 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, PKK terör örgütüne üyelik ve çeşitli ağır suçlardan hüküm giymiş olan Kerim Boran’ın kalan hapis cezası kaldırıldı.

BİRÇOK SUÇTAN MAHKÛM EDİLMİŞTİ

Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2 Nisan 2021 tarihinde verilen karara göre Kerim Boran; silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçundan müebbet, cebir, tehdit ve hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 10 yıl, silahlı suç örgütüyle birlikte yağmaya teşebbüs suçundan 12 yıl 2 ay 7 gün, aynı kapsamda yağma suçundan 15 yıl ve silahla tehdit suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

ADLİ TIP RAPORU DOĞRULTUSUNDA KARAR VERİLDİ

1944 doğumlu olan hükümlü Kerim Boran hakkında, Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu tarafından 2 Ekim 2023 tarihinde düzenlenen raporda sürekli hastalık ve kocama hali bulunduğu belirtildi. Bu rapor doğrultusunda, Anayasa’nın 104. maddesinin 16. fıkrası uyarınca kalan cezası Cumhurbaşkanı Kararı ile kaldırıldı.

DAHA ÖNCE HASTALIK NEDENİYLE TAHLİYE EDİLDİ, KAÇARKEN YAKALANDI

Kerim Boran, 2017 yılında tutuklanmasının ardından, hastalık gerekçesiyle 2 Mart 2018 tarihinde tahliye edilmişti. Ancak 2021 yılında Edirne’den Yunanistan’a kaçmaya çalıştığı sırada sınır hattında yakalandı.

Güvenlik güçlerinin, Meriç ilçesine bağlı Rahmanca köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlediği operasyon sonucu Kerim Boran gözaltına alındı.

NACİ KILIÇ'IN CEZASI DA KALDIRILDI

Erdoğan ayrıca, hakkında silahla tehdit, kasten yaralama, ruhsatsız ateşli silah bulundurma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla silahla yağma, kumar oynanması için yer sağlama ve kasten öldürmeye teşebbüs gibi çok sayıda suçtan hakkında çeşitli sürelerde hapis ve para cezaları bulunan 54 yaşındaki Naci Kılıç'ın kalan cezasını da Adli Tıp Kurumunun sakatlık hali nedeniyle kaldırdı.