Erdoğan planına ‘sürpriz olmaz’ çıkışı! Şamil Tayyar’dan sonra parti içinden de açıklama geldi…

AKP içerisinde son günlerde en çok konuşulan konular arasında "yeni anayasa referandumu ve olası erken seçim takvimi” oldu.

Şu anki anayasaya göre AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2 kez adaylığı mümkün görünüyor. Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı adayı olamıyor. Fakat referandum ile ile anayasanın 101. maddesi değişir veya erken seçim yapılırsa Erdoğan yeniden aday alabiliyor.

Yandaş yazar Erdoğan’ın 2026 yılında yapacağı şok planı açıkladı! ‘Bu kulis değil, bilgi’ diyerek duyurdu…

Adaylığa dair eski AKP milletvekili Şamil Tayyar’ın “2026 sonbaharında yeni anayasa referandumu yapılabilir, bu da 2027 sonbaharında erken seçimin önünü açar” sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

Erdoğan ise geçmiş dönemlerde yaptığı açıklamada ‘erken seçim yok’ sözleri ile tartışmaları kapatmıştı. Ancak AKP kaynaklarına dair Cumhuriyet’ten Merve Kılıç detayları haberinde paylaştı.

REFERANDUMDAN GÜÇLÜ BİR “EVET” ÇIKMASI HALİNDE...

AKP kaynakları, “yeni anayasa sürecinin başarısının” seçim takvimini doğrudan etkileyeceğini aktarıyor. Parti kurmaylarına göre, referandumdan güçlü bir “evet” çıkması halinde iktidar moral üstünlüğünü tazeleyecek ve erken seçimin gündemde olacağı belirtiliyor. Parti içi bir kaynak Cumhuriyet’e konuştu.

"2026’DA REFERANDUM OLURSA, 2027’DE SANDIK SÜRPRİZ OLMAZ"

Parti içindeki kaynak, “Yeni anayasa sadece hukuk metni değil, siyasetin yeniden dizaynı anlamına gelecek. Cumhurbaşkanı bu süreci kendi takvimiyle yürütmek istiyor ama tabanda farklı beklentiler var. 2026’da referandum olursa, 2027’de sandık sürpriz olmaz” ifadelerini kullandı.