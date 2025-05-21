Erdoğan posteri liseyi karıştırdı… Okul yönetimi harekete geçti

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için asılan Atatürk resmi ve Türk bayrağının yanına Erdoğan’ın posterinin asılması gündem olmuştu. Erdoğan'ın portresine tepki gösteren liseliler okulun duvarına "Okulumuzda siyasi figür istemiyoruz!" yazdıkları yazıyla tepki göstermişti. Erdoğan posteri, öğrencilerin tepkisi üzerine indirildi.

ERDOĞAN POSTERİ ASILDI

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ülkenin çeşitli okullarında kutlandı. Ancak Avcılar Mehmet Baydar Anadolu Lisesi'ndeki 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması olay oldu. Kutlama için asılan Atatürk resmi ve Türk bayrağının yanına, okul yönetim tarafından Erdoğan posteri asıldı.

ÖĞRENCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Posterin asılması sonrası liseli öğrencilerden ise tepki geldi. Avcılar Mehmet Baydar Anadolu Lisesi mezunları, Erdoğan'ın portresine tepki göstererek okul duvarına "Okulumuzda siyasi figür istemiyoruz!" yazısını yazdı.

POSTER İNDİRİLDİ

Tepkilerin dinmemesi sonrası okul yönetimi dün, Erdoğan posterini indirdi.