Erdoğan Putin görüşmesi başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan Putin görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Lideri Putin'in Astana'daki görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin Astana'daki zirve kapsamında bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşmede yaptığı açıklamada, "Bütün zorluklara rağmen Rusya-Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım gelişiyor ve ilerliyor. Birkaç ay zarfında ticaret hacminde düşüş yaşandı ama yıllık ticaret hacmi 55 milyar dolardır. Projelerimiz hayata planlı bir şekilde geçiriliyor.Ne yaptık, geleceğe dönük planlarımız nedir? Hedeflerimizi belirleyeceğiz. Sürekli temas halindeyiz. Kilit konularla ilgili görüşlerine bir nevi nabız yoklama yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise açıklamasında şunları söyledi; "Telefon diplomasiyle görüşmelerimiz oldu am abu arada arkadaşlarımız birbirileriyle irtibat halindeler."

Ayrıntılar Yeniçağ'da olacak

Son Haberler
SGK’nın sırtında yabancı uyruklu yükü Ekonomi
SGK’nın sırtında yabancı uyruklu yükü
İzmir'de orman yangını Yaşam
İzmir'de orman yangını
Davutoğlu: Eğer bunu Bahçeli diyorsa böyle bir ihtimal var Gündem
Davutoğlu: Eğer bunu Bahçeli diyorsa böyle bir ihtimal var
Ünlü yazar Ahmet Ümit savcılığa çağrıldı Gündem
Ünlü yazar Ahmet Ümit savcılığa çağrıldı
Kayınvalidesini sokak ortasında dövüp arabayla ezmeye çalıştı Yaşam
Kayınvalidesini sokak ortasında dövüp arabayla ezmeye çalıştı
Hasadı başladı kilosu 30 TL. Şafak vakti toplanıyor Kansere kalkan oluyor Gündem
Hasadı başladı kilosu 30 TL. Şafak vakti toplanıyor Kansere kalkan oluyor