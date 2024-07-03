Erdoğan Putin görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin Astana'daki zirve kapsamında bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşmede yaptığı açıklamada, "Bütün zorluklara rağmen Rusya-Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım gelişiyor ve ilerliyor. Birkaç ay zarfında ticaret hacminde düşüş yaşandı ama yıllık ticaret hacmi 55 milyar dolardır. Projelerimiz hayata planlı bir şekilde geçiriliyor.Ne yaptık, geleceğe dönük planlarımız nedir? Hedeflerimizi belirleyeceğiz. Sürekli temas halindeyiz. Kilit konularla ilgili görüşlerine bir nevi nabız yoklama yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise açıklamasında şunları söyledi; "Telefon diplomasiyle görüşmelerimiz oldu am abu arada arkadaşlarımız birbirileriyle irtibat halindeler."

Ayrıntılar Yeniçağ'da olacak