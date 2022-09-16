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Erdoğan Putin görüşmesi sona erdi

Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in yaptığı görüşme sona erdi.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 17:04
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Erdoğan Putin görüşmesi sona erdi

Erdoğan Putin görüşmesi sona erdi
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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in daveti üzerine zirveye özel konuk olarak katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasındaki görüşme sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Putin'in zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki basına kapalı görüşmesi, 40 dakika sürdü.

"DOĞALGAZ ÖDEMESİNİN YÜZDE 25'İ RUBLE İLE"

Putin, Türkiye'ye yaptıkları doğalgaz sevkiyatının yüzde 25'inin rubleyle ödenmesi konusunda mutabakat sağladıklarını ifade etti. Putin, doğalgaz sevkiyatının yüzde 25'inin rubleyle ödenmesini öngören mutabakatın yakında uygulamaya konmasını beklediklerini belirtti.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada görüşmede masaya yatırılacak konuları açıklamıştı.

Uşakov, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

“Erdoğan ve Putin görüşmesinde çok sayıda konu ele alınacak. Şu anda müzakereler için birçok konu var, bunlardan biri Türkiye'nin tahıl anlaşmasının imzalanmasında oynadığı pozitif rol. Görüşmede, 5 Temmuz'da Soçi'de varılan mutabakatların da sonuçları da ele alınacak”

ERDOĞAN'DAN PEŞ PEŞE KRİTİK GÖRÜŞMELER

Dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderler ile ağaç dikme töreni sonrası "Ebedî Şehir" kompleksinde liderlerle bir araya geldi.

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile 'Ebedî Şehir' kompleksinde bir araya gelip sohbet ettiler.

Bugün sabah saatlerinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.Özbekistan Devlet Başkanı Yazlık Sarayı'nda yapılan ve basına kapalı olan görüşme yarım saat sürdü.

Erdoğan daha sonra Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile görüştü.

Şanghay İşbirliği Teşkilatı Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan temsilcilerinin Çin'in Şanghay kentinde bir araya gelerek Sınır Bölgelerinde Askeri Güvenin Derinleştirilmesi Anlaşması'nı imzalamasıyla 1996 yılında kurulmuştu.

Örgüte Özbekistan, Pakistan ve Hindistan'ın da katılımıyla tam üye sayısı sekize yükselmiş oldu.

2005'te ŞİÖ'ye gözlemci statüsünde üye olarak katılan İran'ın tam üyelik süreci Eylül 2021'de başlatılmıştı.

Şangay İşbirliği Teşkilatı'nda Türkiye ise diyalog ortağı olarak yer alıyor.

Putin, Erdoğan'a tahıl anlaşmasına yaptığı katkılar nedeniyle teşekkürlerini sundu.

Ukrayna'dan sevk edilen tahılın önemli bölümünün en yoksul ülkelere gideceğini umduklarını kaydeden Putin, şu ana kadar bunun sağlanamadığına dikkat çekti.

“TÜRKİYE'YE YAPILAN DOĞALGAZ SEVKİYATININ YÜZDE 25'İ RUBLEYLE ÖDENECEK”

Putin, Türkiye'ye yaptıkları doğalgaz sevkiyatının yüzde 25'inin rubleyle ödenmesi konusunda mutabakat sağladıklarını ifade etti. Putin, doğalgaz sevkiyatının yüzde 25'inin rubleyle ödenmesini öngören mutabakatın yakında uygulamaya konmasını beklediklerini belirtti.

“TÜRKİYE, RUS GAZININ AVRUPA'YA SEVKİYATINDA GÜVENİLİR BİR TEDARİKÇİ OLDU”

Türkiye'nin Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatında oynadığı role vurgu yapan Putin, "Türkiye, bizim enerji kaynaklarımız için en güvenilir tedarik güzergahlarından biri haline geldi, sadece kendi ihtiyaçları için değil, AB ülkeleri için de. TürkAkım üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatı kesintisiz devam ediyor" diye konuştu.

“AKKUYU NGS'NİN İNŞASIYLA İLGİLİ TÜM SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ”

Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin olağan şekilde sürdüğünü belirten Putin, "Kısa süre önce sizinle oradaki birtakım sorunları istişare etmiştik. İnşaat sürecinin organizasyonuyla ilgili belirli sorunlar vardı. Bildii-ğim kadarıyla tüm bu sorunlar çözüldü ve dün bu büyük, devasa inşaatın tarafları arasındaki tüm ilişkileri düzenleyen nihai belgeler de imzalandı" ifadelerini kullandı.

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