Türkmenistan’ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü ve 2025 yılının BM Genel Kurulu kararıyla “Uluslararası Barış ve Güven Yılı” ilan edilmesi vesilesiyle ülkede Uluslararası Barış ve Güven Forumu düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın foruma katılacağını duyurmuş ve "Sayın Cumhurbaşkanımızın ayrıca, ev sahibi Türkmenistan başta olmak üzere, Forum’a katılan ülkelerden Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla bir araya gelmeleri de öngörülmektedir," demişti.

TASS haber ajansı, foruma Rus lider Putin'in de katılacağını yazdı. Habere göre Putin bizzat Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov tarafından davet edildi.

Kremlin basın servisine göre Putin, "yabancı devlet liderleriyle bir dizi ikili görüşme" yapmayı planlıyor.

TASS haberinde "Forumda, Rusya ve Türkmenistan cumhurbaşkanlarının yanı sıra Ermenistan, İran, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan ve Tacikistan cumhurbaşkanları ile Azerbaycan, Macaristan, Gürcistan ve Pakistan başbakanları da yer alacak" denildi.