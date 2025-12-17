Türkiye’nin, yaklaşık on sene önce Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerini geri vermeyi değerlendirdiği öne sürüldü. Bu olası adımın, Ankara’nın ABD yapımı F-35 hayalet savaş uçaklarını yeniden tedarik etmesinin önünü açabileceği belirtiliyor.

Konuya yakın kaynakların aktardıklarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 meselesini geçtiğimiz hafta Türkmenistan’da yapılan bir görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gözden geçirdi.

Görüşmenin, daha önce iki ülkenin diplomatik ve savunma yetkilileri arasında yapılan temasların ardından gerçekleştiği belirtiliyor.

YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Türkiye, 2019 senesinde S-400 sistemlerini satın almasının ardından ABD tarafından F-35 programından çıkarılmış ve Washington ile savunma alanındaki ilişkilerde ciddi bir gerilim yaşanmıştı. Son dönemde Ankara ile Washington arasında yürütülen temaslar ise bu dosyanın yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Yetkililerden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, kulislerde konuşulan bu senaryonun hayata geçirilip geçirilmeyeceği, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin savunma ve dış politika tercihlerinde belirleyici olacak başlıklar arasında yer alıyor.

ABD TEMSİLCİSİ NE DEMİŞTİ?

Türkiye'nin ABD Temsilcisi Barrack 2026 yılı içinde F-35 sorunun çözülebileceğini ancak Türkiye'nin S400'ü bir şekilde elinden çıkartması gerektiğini belirtmişti. Fakat Rusya bunu nasıl kabul edeceği şu an için soru işareti olarak görülüyor.