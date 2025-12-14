Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü'nde gerçekleştirilen "AKP Gençlik Buluşmaları Kampüs Programı" kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Ahmet Kaya'nın seslendirdiği "Şiire Gazele" türküsünü dinleyen ve kendisi için hazırlanan videoyu izleyen Erdoğan, programa katılan gençleri selamladı.

MEHMET ALİ BİRAND'I ANDI

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Bugün çatısı altında bir araya geldiğimiz bu tarihi bina, hem şahsımın siyasi hayatında hem de Türk siyasal tarihinde özel bir yere sahip. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane olarak uzun yıllar hizmet veren, İstanbul'un da simge yapılarından olan bu bina aynı zamanda gazeteci, merhum Mehmet Ali Birand'ın hazırlayıp sunduğu '32. Gün' programının çekildiği mekandı. Burada kendisiyle güzel bir sohbet yaptık. O moderatördü ve sevgili gençler de orada bizi soru yağmuruna tutmuştu" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olduğu 1998 yılında, bu salonda Birand'ın misafiri olduğunu, üniversite öğrencilerinin sorularını cevapladığını, 27 yıl sonra bu sefer Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yine aynı mekanda üniversite gençliğiyle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşadığını söyledi.

Erdoğan, "Rabbim ömür verirse sizlerle birlikte daha nice başarılara, zaferlere imza atacağız. Bunun hayalini kuruyor, bu güzel ideal için her birinize güveniyorum" dedi.

AHMET KAYA ŞARKISI İKİNCİ KEZ ÇALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Kaya'nın "Şiire Gazele" türküsünü bir kez daha dinleyip gençlerin sorularını cevaplamak istediğini ifade etti. Program soru-cevap bölümüyle devam etti.

“MAĞARALAR BOŞALDI”

Çözüm süreciyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Erdoğan, “Parlamentodaki arkadaşlar Terörsüz Türkiye ile ilgili görevlerini üstlendiler ve çalışmaları süratlendirdik. Mağaralar boşaldı, silahlar yakıldı, yakılıyor" diye konuştu.

"ASKER DUASI"NI OKUDU

Erdoğan, 1999 yılında tutuklanmasına neden olan ve "Minareler süngü, kubbeler miğfer / Camiler kışlamız, mü'minler asker” dizeleriyle hatırlanan 'Asker Duası' isimli şiiri tekrar okudu.

MISIR HİKAYESİ

Eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in çıkardığı kitabında kendisinin de yer aldığı ‘haşlanmış mısır’ hikayesini anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

“Dolmabahçe'de bir ziyareti olmuştu. Mısır ve kestanenin mevsimiydi. 'Mısırla tanışır mısın? Ben çok severim, sana da ikram edeyim' dedim. Mısır kestanesiz olmaz. Kestaneyle birlikte orada bir mısır yedik. Hatıratına bunları yazacağını nerden bilim. İyi bir insandı, hoş bir insandı. Onunla uzun yıllar beraber çalıştık. Temenni ederim ki (Mark) Rutte de Stoltenberg gibi bunu devam ettirir.”