Erdoğan, Rahşan Affı ile kurtuldu…

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı merhum Sabih Kanadoğlu, 13 Mart 2002’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna ile önceki başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında, 1994 – 2000 dönemine ilişkin Danıştay’a ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

İşte tespitler:

Cürüm işlemek için teşekkül meydana getirmek ve bu teşekkülü yönetmek (TCK’nun 313’üncü maddesi) Danıştay 2’nci Dairesi’ne gönderildi.

Nitelikli zimmet (TCK’nun 202/2, 80’inci maddeleri)

Devlet alım ve satımlarında çıkar sağlamak (TCK’nun 205, 80’inci maddeleri)

Rüşvet almak (TCK’nun 212/1’inci maddesi)

Görevde yetkiyi kötüye kullanmak (TCK’nun 240’ıncı maddesi)

Artırma ve Eksiltmeye Hile Karıştırmak (TCK’nun 366/2’nci maddesi)

Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki Başsavcılık iddianamesinde yer alan bölümler özetle şöyle:

Sanık Recep Tayyip Erdoğan hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce personelin taşınması için servis kiralama işi ihaleleri;

167 hat üzerinden 3.1.1995’te 179 hat üzerinden 17.12.1996’da 173 hat üzerinden 26.12.1995’te 130 hat üzerinden 19.02.1998’de 82 hat üzerinden 19.02.1998’deki isnatları İstanbul metrosu birinci aşama inşaatı sanık hakkındaki isnatların TCK’nun 205 inci maddesine,

Fatih Arapemini Katlı Otopark İnşaatı ihalesinin TCK’nun 205’inci maddesine,

12.11.1996’da 200.000 adet,

23.10.1997’de 403.000 adet

12.11.1998’de 450.000 adet fidan, 500.000 adet süs bitkisi, 51.000 adet yol ağacı ihalesinin TCK’nın 205’inci maddesine

İSBAK AŞ tarafından yapılan araç kiralanması işine yönelik eylemlerin TCK’nın 366/2’nci maddesine,

KİPTAŞ ihalelerine ilişkin; 6.10.1998’de yapılan İkitelli 4’üncü etap konut inşaatı ihalesine TCK’nın 202, 205 inci maddelerine,

HALK EKMEK AŞ’nin 25.9.1998’de Edirnekapı fabrikası ekmek taşıma ihalesinin TCK’nın 366/2’nci maddesine,

AKBİL eylemlerinin TCK’nın 202’nci maddesine,

15.4.1997 ve 21.4.1998’de personel servis ihalesinin TCK’nın 366/2’nci maddesine,

Doğal gaz el kitabı basım ve dağıtım ihalesinin TCK’nın 202 inci maddesine,

İstanbul Dergisi, hikaye ve boyama kitabı basımı ihalelerinin TCK’nın 202’nci maddesine,

Radyo reklamı, takvim arkalığı, açılış-organizasyon ve kolonyalı mendil ihalesinin TCK’nın 202’nci maddesine,

İGDAŞ ihalelerinde İroni şirketine yapılan ihalelere ilişkin iddiaların TCK’nın 202’nci maddesine,

Sticker -yapıştırma ihalesi, İGDAŞ tanıtım filmi ihalesi ve Avrasya maratonu açılışı-organizasyon ihalelerinin TCK’nın 202’nci maddesine,

Mobil tahakkuk sistemi ile sayaç okuma ihalesinin TCK’nın 202 ve 212’nci maddelerine, 3628 sayılı “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’nun” 17/2’nci maddesi uyarınca;

Yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine karar verildi.

Değerli okurlarım,

Öncelikle bu belgeleri arşivinde tutan ve bana gönderen Yargıtay Cumhuriyet eski Savcısı ve eski YARSAV Başkanı hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu’na şükranlarımı sunuyorum.

Erdoğan hakkındaki bu iddialardan nasıl kurtuldu?

En çarpıcı örnek şudur:

Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde AKBİL ve diğer Belediye şirketlerindeki yolsuzluklar ile belediye çalışanları davasında beraat kararını veren ismi açıklıyorum:

İsmail Rüştü Cirit,

Cirit, Erdoğan’la birlikte çay toplayan Yargıtay'ın başkanı yapıldı.

Yargıtay Başsavcılık soruşturmasını ve kararını hazırlayan Eminağaoğlu ile Kanadoğlu, Ergenekon kumpasına atıldılar.

Eminağaoğlu, AKP iktidarı ve FETÖ’cüler tarafından tam 2 kez sürgüne gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin ile soruşturmayı yürüten Adil Serdar Saçan da Ergenekon kumpasına atıldılar.

Sonuç olarak bu davalardan nasıl kurtuldu derseniz söyleyeyim: