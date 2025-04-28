Erdoğan resmi rakamı açıkladı! Türkiye'deki mülteci sayısı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da AKM'de gerçekleştirilen "Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin Göç Yönetimi Programı"nda konuştu.

Türkiye'deki göçmen sayısıyla ilgili resmi verileri paylaşan Erdoğan, "Türkiye'de 2 milyon 768 bini geçici koruma statüsündeki Suriyeli kardeşlerimiz, 1 milyon 90 bini ikamet izniyle kalanlar, 176 bini de uluslararası koruma altındakiler olmak üzere toplam 4 milyon 33 bin göçmen vardır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Erdoğan, ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısını açıklayarak "Suriye'deki istikrar güçlendikçe geri dönenler artıyor. 9 Aralık 2024'ten bu yana 200 bin kişi ülkesine döndü. Topraklarına geri dönen kişi sayısı 931 bin 450 kişiyi buldu" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

sahneye göçmen öğrencileri çağıran Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hatırlatlatarak "Kılıçdaroğlu iktidara gelir gelmez Suriyeli öğrencileri Türkiye'den Suriye'ye göndereceğini söylemişti. O zamanlar ben de tam aksini söylemiştim. Asla biz Suriye'deki muhacirleri buradan göndermeyeceğiz demiştim" ifadelerini kullandı.

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