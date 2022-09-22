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Erdoğan: Rusya ile Ukrayna arasında 200 esir bugün mübadele edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu 200 savaş esirinin bugün mübadele edildiğini açıkladı.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 04:06
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Erdoğan: Rusya ile Ukrayna arasında 200 esir bugün mübadele edildi

Erdoğan: Rusya ile Ukrayna arasında 200 esir bugün mübadele edildi
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde gazetecilere ABD ziyaretini değerlendirdiği söyleşide, Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirterek, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisine yönelik çabalarının devam ettiğini söyledi.

Esir mübadelesine imkan verdikleri için Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e teşekkür eden Erdoğan, "Bu süreçte gayret gösteren bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" dedi.

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