Erdoğan Şaban Dişli'yi görevden aldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sayıştay Savcılığına Recep Çevik'i atayan Erdoğan, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliğine Faruk Bilir ve Şaban Baba'yı seçti.

Brezilya Büyükelçisi Murat Yavuz Ateş, Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Tacikistan Büyükelçisi Emre Zeki Karagöl, Karadağ Büyükelçisi Songül Ozan, Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli, Romanya Büyükelçisi Füsun Aramaz, Fildişi Sahili Büyükelçisi Havva Yonca Gündüz Özçeri ve Bangladeş Büyükelçisi Osman Turan merkeze alındı.

Erdoğan; Brezilya Büyükelçiliğine Halil İbrahim Akça'yı, Somali Büyükelçiliğine İbrahim Mete Yağlı'yı, Vatikan Büyükelçiliğine Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ufuk Ulutaş'ı, Tacikistan Büyükelçiliğine Yurtdışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcısı Umur Acar'ı, Karadağ Büyükelçiliğine Deniz, Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan'ı, Hollanda Büyükelçiliğine İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Selçuk Ünal'ı, Romanya Büyükelçiliğine Kuzey Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Özgür Kıvanç Altan'ı, Fildişi Sahili Büyükelçiliğine Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erdoğan Barım'ı ve Bangladeş Büyükelçiliğine Amerika Genel Müdür Yardımcısı Ramis Şen'i atadı.

KARDEŞİ FETÖ’DEN TUTUKLANMIŞTI

Hollanda Büyükelçiliği görevinden alınan Şaban Dişli’nin kardeşi 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Mehmet Dişli cezaevine konulmuştu.

AKP Genel Başkan Yardımcılığı yapmış Şaban Dişli’nin kardeşi eski Tümgeneral Mehmet Dişli, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin iki numaralı ismi olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Dişli, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı darbeye katılması konusunda ikna etmeye çalışmış, Akıncılar’a götürülürken de yanında refakat etmişti. Tüm bu bilgilere rağmen Şaban Dişli’nin siyasi kariyerine zeval gelmemişti.