Erdoğan, Şam’a gidecekti rotayı son anda değiştirdi! Yılın son Cuma gününü nerede geçirecek?

Suriye’de Esad döneminin sona ermesi sonrasında Türkiye ilişkileri merak ediliyordu. Golani olarak bilinen Ahmed eş-Şaraa’nın liderliğindeki yeni yönetimin politikası şekillenirken, önce MİT Başkanı İbrahim Kalın, ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'a giderek ziyarette bulunmuştu. Son olarak Ankara kulislerinde Erdoğan’ın Şam’a gidişi için Cuma günü iddia edilmişti. Fatih Portakal da “Cumaya dikkat edin. Cuma günü Erdoğan büyük bir ihtimalle Türkiye’de olmayacak” bilgilerini paylaşmıştı. Yetkinreport’un Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, 27 Aralık Cuma günü Balıkesir’de olması öngörülüyor.

"CUMA GÜNÜ BALIKESİR'DE OLACAK"

Gazeteci Murat Yetkin’in haber sitesi Yetkinreport’ta Erdoğan’ın Şam’a gidişi iddialarına ilişkin yeni kulis bilgisi paylaşıldı. Haberde, “Baştan söyleyeyim: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ona bu Cuma namazını Emevî Camiinde kıldırma yarışındaki meslektaşlarımızı hayal kırıklığına uğratacak belki ama bu Cuma, yani 27 Aralık’ta Şam’a gitmiyor.” ifadelerine yer verildi. Erdoğan’ın Balıkesir ziyareti, bu sabah mühimat fabrikasındaki feci kaza nedeniyle değil, ondan önce planlanmış AK Parti Balıkesir İl Kongresi olduğu belirtildi. 28 Aralık Cumartesi de Bursa İl Kongresine katılma programı da bulunuyor.

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NE OLMUŞTU?

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi sona erdi. Beşar Esad ülkeden kaçarak Rusya'ya gitmişti. Suriye'de Colani olarak bilinen Ahmed eş-Şaraa liderliğindeki yeni yönetimin yol haritası merak edilirken önce MİT Başkanı İbrahim Kalın, ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'a giderek ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Suriye'deki temaslarının ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olası Şam ziyaretine döndü. Ankara kulislerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şam ziyareti için hazırlıkların yapıldığı iddia ediliyor. Erdoğan’ın Emevi Camii’ne giderek cuma namazı kılacağı, ardından da Suriye’nin yeni yönetimiyle bir araya geleceği öne sürüldü.

Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal da iddialara ilişkin, “Cumaya dikkat edin. Cuma günü Erdoğan büyük bir ihtimalle Türkiye’de olmayacak.” dedi.