Erdoğan, Şamil Tayyar'ın bu sözlerine çok kızacak!

Eski partisini sık sık eleştiren Şamil Tayyar bu kez de ekonomik kriz ve yüksek enflasyon üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Hükümetin ekonomi politikaları eksik bulduğunu belirten Tayyar, kamudaki tasarrufu da yetersiz olduğunu belirtti.

AKP'li Şamil Tayyar'dan teğmenlerin ihracı sonrası dikkat çeken paylaşım!

"DEFALARCA İFADE ETTİK"

"Lafım ortaya, kim payına düşeni almak isterse…" diyen Tayyar şu ifadeleri kullandı:

Ocak ayı enflasyonun yüzde 5.03 çıkması, ekonomi yönetimine ciddi bir piyasa uyarısı.

Defalarca ifade ettik.

Enflasyon kaygısıyla çalışanların ve emeklilerin aylıklarındaki artışı düşük tutarken, kamunun ürettiği mal ve hizmetlerdeki yüksek değerleme oranıyla enflasyonun dizginlenemeyeceği malumun ilanıydı aslında.

Bir de kamudaki tasarrufun yeterli ölçüde olmaması.

Son dönem artan siyasi gerginliğin belirsizliği körüklediğini, haliyle piyasalara olumsuz yansıdığını eklemeliyim.

Lafım ortaya, kim payına düşeni almak isterse…