Her ay dostların buluştuğu öğle yemeğinde salı günü, merkez sağdan ve merkez soldan eski bakanlar, eski milletvekilleri, eski Cumhuriyet Başsavcısı, emekli vali, emekli emniyet müdürü, iş insanları ve bir partinin genel başkanı vardı ve her zamanki gibi tek gazeteci bendim.

Gıda enflasyonu ile başlayan sohbet CHP’ye yönelik operasyonlarla sürerken

AKP milletvekili dostumuz gayet açık konuştu:

“CHP’li belediyelere yapılan operasyonda oklar AKP’ye ve sayın Cumhurbaşkanımıza döndü.

Benim ilimde 5 milletvekili var, bugün seçim olsa 3 CHP, 1 İYİ Parti ve 1 AKP alır.

Tepki o kadar büyük ki, halkın tepkisinin %60’ı bu operasyonlara, %40’ı ekonomik krize yöneliktir.”

Masada herkes görüşlerini açıkladı.

Ekonomik ve siyasi kumpas var.

Yargı hukuki değil siyasi olarak işliyor.

Savcılar delil aramıyor, hedef belirliyor, gizli tanık ve ifadelere dayalı iddianame hazırlıyor.

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar bir “rüşvet temizliği” değil, bir “siyasi rakip temizliği” olarak görülüyor.

CHP’li 16’sı tutuklu, biri ev hapsi, olmak üzere toplam 17 belediye başkanına yapılan operasyon siyasi mi hukuki mi diye sordum.

Genel kanaat siyasi oldu.

Hukukçular Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde somut kanıtlar bulunmadığını vurgularken savcı bey dedi ki;

“Bir iş insanı bir siyasetçiye seçim çalışmaları için para verdim derse bu suç olur mu? Belediyeden ihaleyi aldıktan sonra kazancından pay verirse ihaleye fesat karıştırmış olmaz ki. İddianame somut delillere dayanmalı.”

Avukat bey, “örgüt ve rüşvet kelimelerinin yan yana kullanılması, siyasi atmosferi gerdi” dedi.

704 yıl hapis istemi konuşulmaya başlandı.

Dedim ki rüşvet veren itirafçı olunca ceza almayacak, “rüşvet verdim” dedikleri hapis cezası alacak, bu nasıl çelişki bu nasıl yasa?

Tam bu noktada emekli hâkim söze girdi:

“Yargı, hukuk mu dağıtıyor yoksa görev mi yerine getiriyor?”

Merhumlar; Demirel ve Özal’ın GAP kapışması ile tarıma verdikleri desteğin yanı sıra AKP iktidarının tarımsal tüketimi yurt dışı alımlarla bağımlılığa dönüştürdüğü gündeme geldi.

Eski bakan, “halkın öfkesi ekonomik krize ve artık her alışverişte fiyatta adaleti arıyor. Çünkü adalet terazisi bozulduğunda, ekonomi terazisi de şaşar” dedi.

2018’de “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” ile başlayan yeni dönemde, Recep Tayyip Erdoğan’ın sadece siyasetin değil, devletin tüm karar mekanizmasının merkezine oturduğunu söyleyen genel başkan şöyle dedi:

“O gün istikrar ve sorunların hızlı çözüm mekanizması vaadiyle sunulan bu sistem, 2018- 2025 döneminde ekonomik kriz, yargı krizi ve yönetim krizi olarak vatandaşı fena vurdu…”

Değerli okurlarım,

Yemek sohbetinden çıkardığım sonuca gelince ortak görüş olarak şunları ifade edeyim:

Sandıkta oy veren milyonlar, bugün siyasi kumpaslara inanmıyor.

Erdoğan artık sadece muhalefetin değil, kendi seçmeninin de sorguladığı bir lider konumunda.

Çünkü devletin yükünü tek elde toplamak, hatayı da sorumluluğu da tek elde toplamaktır.

Halk artık şu soruyu açıkça soruyor:

“Verin yetkiyi, görün etkiyi” diyerek bizi neden kandırdın Erdoğan?

İktidarın en büyük yargılanması artık yüksek mahkemelerde değil, halkın vicdanında görülüyor.

Erdoğan’dan umudunu yitiren halk, artık kendine ve oyunun gücüne güvenmeye başlıyor.

56 yıllık gazeteci olarak diyorum ki;

Türk Milleti savcı oldu iddianameyi yazdı; Erdoğan sanık sandalyesinde, milletin iradesi vicdani kanaatle hüküm verecek...

Ve bu davanın hükmü ilk seçimde açıklanacak.