Erdoğan Saray'ın kapılarını o isimlere kapattı!

İmralı Heyeti, terör örgütü PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın örgütünü feshetme çağrısında bulunmasından sonra temaslarını sürdürdü. Heyet geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşme talebinde bulundu.

Görüşme talebi onaylandı ve heyetteki iki isim; Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder yarın 13.30'da Beştepe'de Cumhurbaşkanı ile buluşacak.

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Fakat gazeteci Ferit Aslan'ın aktardığı bilgilere göre başvuru son ziyareti gerçekleştiren 8 kişi adına olmuştu. Aralarında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk'ün de yer aldığı heyet 'önceki çözüm süreci' içerisinde görev alan heyetlerde bulunmadıkları için kabul edilmediler.