Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İki isim ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Değerli dostum Zelenskiy ve heyetine hoş geldiniz diyorum.

Dördüncü yılına girecek olan savaşta Ukrayna halkına taziyelerimi iletiyorum. Savaşın kazananı barışın kaybedeni olmayacağı anlayışı ile barış tesisi için yoğun çaba sarf ettik.

Mart 2022'de doğrudan müzakerelere ev sahipliği yaptık, Karadeniz tahıl girişimini hayata geçirdik. Tüm çabalarımız ile güvenilir arabulucu olmaya samimi olarak gayret gösterdik, somut neticeler aldık. Trump'ın sonlandırılması için bir diplomatik girişim mevcut.

"BARIŞ GÖRÜŞMELERİ İÇİN TÜRKİYE İDEAL BİR EV SAHİBİ OLACAKTIR"

Bu yaklaşım 3 yıldır yürüttüğümüz politika ile de örtüşüyor. Son 3 yıldaki aktif diplomasimizde Rusya ile Ukrayna ve Amerika arasında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi muhtemel görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır Türkiye'nin Ukrayna egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini ifade ettim. Görüşmelerin kalıcı barışla sonuçlanması için her türlü desteği vereceğimizin altını çizdim.

Sayın Zelenskiy ile gündemimizde ilişkilerimiz kapsamındaki konu başlıkları önemli yer tuttu. Ticari ilişkilerde atılacak adımları masaya yatırdık. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü için mücadele veren Kırım Tatar soydaşlarımızın hakları konusunda Zelenski'nin adımlarını takdirle karşılıyorum. Kendilerine ziyaretleri için teşekkür ediyorum.

Erdoğan "savaşın kazananı barışın kaybedeni olmaz" dedi.

Öte yandan Zelenskiy de konuşmasında Riyad'daki görüşmeyi medyadan öğrendik" derken Sayın Erdoğan ile savaşı bitirecek konuları ele aldık" diye konuştu.

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