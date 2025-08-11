Erdoğan şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ü andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehadetlerinin 8'inci yılında Eren Bülbül evladımızı ve Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik'i rahmetle yad ediyorum. Rabb'im ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.
Şehadetlerinin 8’inci yılında Eren Bülbül evladımızı ve Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik’i rahmetle yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 11, 2025
Rabb’im ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin. pic.twitter.com/WH2hQ8orrS