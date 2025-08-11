Erdoğan şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ü andı

Kaynak: AA
Erdoğan şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ü andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ağustos 2017’de Trabzon Maçka’da terör örgütüyle çatışmada şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik’i şehadetlerinin 8’inci yılında andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehadetlerinin 8'inci yılında Eren Bülbül evladımızı ve Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik'i rahmetle yad ediyorum. Rabb'im ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Son Haberler
CHP’li isimden gündemi sarsacak saldırı açıklaması
CHP’li isimden gündemi sarsacak saldırı açıklaması
Balotelli yine gündem oldu! 'Hayalim Real Madrid'de oynamak'
Balotelli yine gündem oldu! 'Hayalim Real Madrid'de oynamak'
Kurusıkı tabancayla güpegündüz soygun girişimi!
Kurusıkı tabancayla güpegündüz soygun girişimi!
Konuşanlar’ın Yıldızı Hasan Can Kaya Bodrum’da yeni sevgilisiyle yakalandı! Acun Ilıcalı’nın Exxen’ine veda etmişti
Konuşanlar’ın Yıldızı yeni sevgilisiyle yakalandı!
Çanakkale'deki yangın yerinden felaketi anlattı. İYİ Partili vekil Rıdvan Uz isyan etti
Çanakkale'deki yangın yerinden felaketi anlattı. İYİ Partili vekil Rıdvan Uz isyan etti