Erdoğan Sisi’yi 'Rabia' ile yolcu etti

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Erdoğan Sisi’yi 'Rabia' ile yolcu etti

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Ankara'dan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Sisi'yi uçağına ‘Rabia’ işaretiyle yolcu etmesi dikkatleri çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye’ye gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi ziyaretinin sona ermesinin ardından ülkesine döndü.

12 yıl aradan sonra Mısır'dan cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk ziyaret sonrasında Erdoğan, Sisi'yi havalimanında uçağına kadar yolcu etti.

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RABİA İŞARETİYLE YOLCULADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan o anlara ilişkin fotoğraftaki selamlama hareketi ise dikkatleri çekti. Erdoğan’ın, Sisi’yi ‘Rabia’ işareti ile yolcu ettiği görüldü.

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‘Rabia’ işareti, 2013 yılında Mısır'da gerçekleşen askeri darbenin ardından iktidara gelen Sisi'nin karşısında yer alanların kullandığı bir sembol konumunda. İşaret, Erdoğan tarafından da uzun bir süredir kullanılıyordu.

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