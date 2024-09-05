Erdoğan Sisi’yi 'Rabia' ile yolcu etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye’ye gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi ziyaretinin sona ermesinin ardından ülkesine döndü.

12 yıl aradan sonra Mısır'dan cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk ziyaret sonrasında Erdoğan, Sisi'yi havalimanında uçağına kadar yolcu etti.

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RABİA İŞARETİYLE YOLCULADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan o anlara ilişkin fotoğraftaki selamlama hareketi ise dikkatleri çekti. Erdoğan’ın, Sisi’yi ‘Rabia’ işareti ile yolcu ettiği görüldü.

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‘Rabia’ işareti, 2013 yılında Mısır'da gerçekleşen askeri darbenin ardından iktidara gelen Sisi'nin karşısında yer alanların kullandığı bir sembol konumunda. İşaret, Erdoğan tarafından da uzun bir süredir kullanılıyordu.

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