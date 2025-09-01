Erdoğan sonrası AKP'de aday kim olacak? Süleyman Soylu'dan çok konuşulacak yanıt

Eski İçişleri Bakanı ve AKP Milletvekili Süleyman Soylu, 'Erdoğan sonrası' dönem hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Eski İçişleri Bakanı ve AKP Milletvekili Süleyman Soylu, uzun bir aradan sonra kameralar karşısına geçti.

Gündem ile ilgili açıklamalarda bulunan Soylu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 yıl daha görev yapması gerektiğine dikkat çekti.

"BAZI İSİMLER ÖN PLANA ÇIKIYOR"

Gazeteci Ahmet Metan, "Erdoğan sonrası dönem konuşuluyor. Bu konuşulma bazen altta kalıyor, bazen çok gündeme geliyor. Hatta bu konuyla ilgili bazı isimler de ön plana çıkıyor. Süleyman Soylu'nun bu duruma bakış açısı nedir?" ifadelerine yer verdi.

"NEREYİ İŞARET EDERSE ORADAN GİDERİM"

"Böyle liderler 100 yılda bir gelir. Bunu açık şekilde müşahede ediyoruz" diyen Soylu konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Tayyip Erdoğan'ın 3-4 alanda daha Türkiye'ye yapacağı büyük hizmetler var. Türkiye'nin normal büyümesinin dışında. Türkiye kendi uçağını yapmalıdır. Kendi uçak motorunu yapmalıdır. Türkiye kendi hava savunma sistemini tamamlamalıdır. Ve aşağıya dönen nüfus ve demografik yapısını yukarı bir ivmeye doğru tekrar çevirmelidir. Bu sağlanmalıdır. Terörsüz Türkiye'yi tamamlamalıdır. Bunu açıkça söylüyorum. Tayyip Erdoğan olmazsa bunu Türkiye'ye bunu tamamlatmazlar. Son çeyrek asırdır Tayyip Erdoğan haricinde kim olursa olsun hem iç hem dış baskılara dayanamazdı. Ya rezil olurdu ya esir olurdu. Ben gelenekçi bir adamım, Tayyip Erdoğan nereyi işaret ederse oradan giderim."

