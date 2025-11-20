AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 dönem kuralına takıldığı için 2028 yılında adaylığına engel oluyor. Bu noktada yeniden aday olabilmesi için ya meclisin en az 360 oyla erken seçim kararı alması ya da Anayasa değişikliği alması gerekiyor.

Erdoğan ise adaylık konusunda “aday olma derdim” şeklinde açıklamasına Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den “cayma hakkı yok” çıkışı gelmişti.

AKP'Lİ DİLİPAKTAN ERDOĞAN SONRASI İÇİN DİZAYN ETME YARIŞI ÇIKIŞI

Ankara kulislerinde Erdoğan sonrası için Hakan Fidan ve Bilal Erdoğan’ın adı konuşuluyor. AKP cephesinden ise bu tartışmalara herhangi bir yorum açıklaması gelmemişti. İlk kez AKP’li biri parti içinde Erdoğan sonrası dizayn etme çabası olduğunu belirtti.

Elips Haber TV’ye konuşan AKP’li eski yazar Abdurrahman Dilipak son dönemde parti içerisindeki hareketliliğe dikkat çekerek, bazı önemli isimlerin gelecekte liderlik için konumlandığını öne sürdü. “AKP’li isimler, Erdoğan sonrasını dizayn etme yarışına girmiş durumda” diyen Dilipak, parti içinde konuşulan dört ismin “Binali Yıldırım, Süleyman Soylu, Bülent Arınç, Abdullah Gül” olduğunu belirtti.

"DAHA ÇOK HAKAN FİDAN VE ÇOCUKLARI"

Bu isimlerin parti ile çeşitli yollarla temasta bulunduğunu söyleyen Dilipak, “gelecek senaryolarının” şimdiden konuşulduğunu söyledi. Dilipak, “İşte yok Berat mı gelecekti, yoksa Tayyip Bey’in oğlu mu? Bu, parti çevresinde konuşuluyor. Eğer Tayyip Erdoğan olmayacaksa kim? Ana gündemden bir tanesi o. Herkes de ona göre pozisyon alacak çünkü Tayyip Erdoğan sonrası gerçekten AK Parti’nin kendi iç dinamikleri açısından, teşkilatlar açısından ya da iş dünyasındaki birtakım devam eden işler açısından önemli bir konu” dedi.

AKP’ye karşı güçlü bir muhalefetin olduğunu belirten Dilipak, Türkiye Yüzyılı politikasının da işe yaramadığını belirtti. Dilipak, “AK Parti hem politika üretemez bir noktaya geldi kendi iç sorunları yüzünden. Hem de AK Parti bir şeyi ısrarla öne çıkartacak olursa AK Parti’ye karşı şu anda çok güçlü bir muhalefet de var” dedi.

Hakan Fidan ve Erdoğan’ın çocuklarının da isimlerinin Erdoğan sonrasında anıldığını aktaran Dilipak, “Daha çok Hakan Fidan ve çocukları, Tayyip Erdoğan’ın çocukları üzerinden bir tartışma sürdürülüyor. Aslında o da sürdürülemiyor. Çünkü çözüm yok. Yani Türkiye yüzyılının da çözümü yok. Dünya nereye gidiyor o belli değil. Türkiye’de bu dünya dengeleri içinde ayakta kalmaya çalışan bir ülke. Uluslararası sistemle mesela onları başına bela almak istemiyor” şeklinde konuştu.