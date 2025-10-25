AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 dönem kuralına takıldığı için 2028 yılında adaylığına engel oluyor. Bu noktada yeniden aday olabilmesi için ya meclisin en az 360 oyla erken seçim kararı alması ya da Anayasa değişikliği alması gerekiyor.

Erdoğan ise adaylık konusunda “aday olma derdim” şeklinde açıklamasına Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den “cayma hakkı yok” çıkışı gelmişti.

ERDOĞAN SONRASI İSMİ KONUŞULANLAR

Son günlerde AKP içerisinde Erdoğan sonrası isimler konuşulmaya başlandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, damatlar Berat Albayrak, Selçuk Bayraktar ve Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan kulislerde konuşulan adaylar arasında yer aldı.

"KAAN" GERİLİMİ YAŞANDI

Hakan Fidan’ın ise geçtiğimiz günlerde ABD’de verdiği demeçte yerli ve milli olan “KAAN” uçakları için ABD tarafından motor alımlarının durdurulduğunu açıklamıştı. Bu söylemler ise hem Saray hem de AKP tarafından eleştirilmişti. Fidan’ın Erdoğan sonrası adaylar arasında anıldığı bu dönemde bu tür bir gafın gelmesi ise göze çarpmıştı. Hatta bazı kesimler tarafından Erdoğan sonrasına hazırlık şeklinde yorumlamıştı.

AKP KULİSİ: ERDOĞAN SONRASI MÜCADELESİNE GİRENLER SİYASİ İNTİHAR EDİYOR

Kulislerdeki Erdoğan sonrası iddialara ilişkin Nefes’in parlamento muhabirleri Tarık Işık ve Mahmut Aydın AKP kulislerindeki değerlendirmeleri bugünkü köşe yazılarında aktardı. AKP kulislerinde, bir süredir tartışılan “Erdoğan sonrası için Hakan Fidan-Bilal Erdoğan mücadelesi yaşanıyor” iddialarını soran muhabirler, “Şimdiden Erdoğan sonrası tartışmasına/mücadelesine girenler siyasi intihar ediyor. Bugün dünyada üç lider var; Erdoğan, Trump ve Putin” cevabını aldı.