Erdoğan sonrası sürpriz isime “yıpratma” operasyonu! Ankara kulisleri bu 3 iddiayı konuşuyor... Duyanlar inanamıyor…

AKP’nin “devlet adamı” duruşuyla öne çıkan ve özellikle milliyetçi taban tarafından çok beğenilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ilgili diplomalarının gündeme getirilmesine dair Ankara’da 3 iddia konuşuluyor. İlki Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edilmesi nedeniyle, kabine değişikliğinde ise görevden alınması için “yıpratma” operasyonu uygulandığı şeklinde yorumlandı. Son iddia ise Özgür Özel, yeni bir gündem yaratmak ve Fidan’ı siyaset ringine çekmek istediği oldu.

HAKAN FİDAN'IN DİPLOMASI GÜNDEM OLMUŞTU

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son kabine değişikliğinde MİT Başkanı Hakan Fidan’ı görevden alarak Dışişleri Bakanlığı görevine getirmişti. AKP’nin “devlet adamı” duruşuyla öne çıkan ve özellikle milliyetçi taban tarafından çok beğenilen figürler arasında yer alan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise diplomasıyla gündem oluyor.

DMM YALANLAMIŞTI

Sahte diploma olayları konuşulurken kulislerde ve CHP’de Fidan’ın diploması konuşulmaya başlandı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin (DMM), "YÖK'ün, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın diploma denkliğini kabul ettiğine dönük hiçbir bilgi yok." iddiasını yalanlamıştı.

3 BOMBA İDDİA

Ancak Fidan’ın bu şekilde gündeme getirilmesi Ankara’da 3 bomba iddiayı gündeme getirdi. Nefes’in gündeme getirdiği iddialar şu şekilde oldu;

1.Fidan, “Erdoğan sonrası” AKP Genel Başkanı veya Cumhurbaşkanı adayı olacak. Bunu önlemek isteyen AKP içindeki “siyasi güç merkezleri” Fidan’ı yıpratmak istiyor.

2.Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası önemli bir liderlik sınavı veren ve aylardır Türkiye’yi dolaşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni bir gündem yaratmak ve Fidan’ı siyaset ringine çekmek istiyor.

3.Sonbaharda yapılacak kabine değişikliğinde Hakan Fidan’ın görevden alınması için “yıpratma” operasyonu uygulanıyor.