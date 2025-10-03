Erdoğan sonrası yok… “O koltuğu oğluna bile bırakmaz”

Son günlerde AKP kulislerinde Erdoğan sonrası için Hakan Fidan, Berat Albayrak, Bilal Erdoğan ve Selçuk Bayraktar isimleri ön plana çıkmaya başladı. Hatta Fidan’ın ‘KAAN’ açıklaması da buna yorumlanmıştı.

"ERDOĞAN'IN EN TEMEL HEDEFİ TEKRAR CUMHURBAŞKANI SEÇİLMEK"

Ünlü gazeteci Timur Soykan Erdoğan sonrası iddialara dair çarpıcı bir analize imza attı. Soykan, Erdoğan’ın koltuğu bırakmayacağının altını çizerken, "Erdoğan'ın en temel hedefi tekrar cumhurbaşkanı seçilmek. Biz geçen yayını anlattık. Erdoğan sonrası için hazırlıklar yapıyorlar ama Erdoğan siyaset sahnesindeyken o hazırlıkların hiçbir önemi yok” dedi.

ERDOĞAN O KOLTUĞU OĞLUNA BİLE BIRAKMAZ

AKP kulislerinde deneyimli isim insanlarla konuştuğunu aktaran Soykan, “Erdoğan bırakmaz” sözlerini aldığını aktardı. Soykan son olarak sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Erdoğan o koltuğu kimseye bırakmaz. Oğluna bile bırakmaz. Çünkü o koltuğu korumak en temel amacı ve bunun için de şunu yapıyor. Bir anayasa değişikliğine ihtiyaç duyuyor. Anayasa değişikliğine neden ihtiyaç duyuyor? Çünkü iki dönem kuralı var."