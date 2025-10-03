Erdoğan sonrası yok… “O koltuğu oğluna bile bırakmaz”

Kaynak: Haber Merkezi

Ünlü gazeteci Timur Soykan dünkü Onlar TV yayınında çarpıcı bir analizde bulunurken AKP kulislerinde Erdoğan sonrası için “Erdoğan bırakmaz” sözleriyle koltuğu bırakmayacağını belirtti.

Son günlerde AKP kulislerinde Erdoğan sonrası için Hakan Fidan, Berat Albayrak, Bilal Erdoğan ve Selçuk Bayraktar isimleri ön plana çıkmaya başladı. Hatta Fidan’ın ‘KAAN’ açıklaması da buna yorumlanmıştı.

"ERDOĞAN'IN EN TEMEL HEDEFİ TEKRAR CUMHURBAŞKANI SEÇİLMEK"

Ünlü gazeteci Timur Soykan Erdoğan sonrası iddialara dair çarpıcı bir analize imza attı. Soykan, Erdoğan’ın koltuğu bırakmayacağının altını çizerken, "Erdoğan'ın en temel hedefi tekrar cumhurbaşkanı seçilmek. Biz geçen yayını anlattık. Erdoğan sonrası için hazırlıklar yapıyorlar ama Erdoğan siyaset sahnesindeyken o hazırlıkların hiçbir önemi yok” dedi.

ERDOĞAN O KOLTUĞU OĞLUNA BİLE BIRAKMAZ

AKP kulislerinde deneyimli isim insanlarla konuştuğunu aktaran Soykan, “Erdoğan bırakmaz” sözlerini aldığını aktardı. Soykan son olarak sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Erdoğan o koltuğu kimseye bırakmaz. Oğluna bile bırakmaz. Çünkü o koltuğu korumak en temel amacı ve bunun için de şunu yapıyor. Bir anayasa değişikliğine ihtiyaç duyuyor. Anayasa değişikliğine neden ihtiyaç duyuyor? Çünkü iki dönem kuralı var."

Son Haberler
Kandaki şekeri tuş ediyor! Damar daralmasına duvar örüyor
Kandaki şekeri tuş ediyor! Damar daralmasına duvar örüyor
Kira artış oranı belli oldu
Kira artış oranı belli oldu
TÜİK verileri duyurdu: Emeklinin 3 aylık zam oranı belli oldu!
TÜİK verileri duyurdu: Emeklinin 3 aylık zam oranı belli oldu!
TÜİK Eylül ayı enflasyonunu açıkladı
TÜİK Eylül ayı enflasyonunu açıkladı
Kaliforniya’da rafineride yangın! Alevler geceyi aydınlattı
Kaliforniya’da rafineride yangın! Alevler geceyi aydınlattı