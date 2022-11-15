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Cumhurbaşkanı Erdoğan Soylu'yu bir kez daha taca attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziyelerini ileten ülkelere teşekkür ettiği paylaşımında ABD'ye de yer verdi. Süleyman Soylu, "ABD'nin taziyesini kabul etmiyoruz" demişti.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 17:41
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Erdoğan, Soylu'nun tepki gösterdiği ABD'ye mesajında teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Soylu'yu bir kez daha taca attı
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Pazar günü Taksim’de yaşanan bombalı saldırının ardından ABD Büyükelçiliği’nden yayınlanan taziye mesajını İçişleri Süleyman Soylu kabul etmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bugün başsağlığı dileğinde bulunan ülkelere sosyal medya hesabından teşekkür etti. Erdoğan’ın paylaşımında ABD, KKTC ve Azerbaycan’ın ardından üçüncü sırada yer aldı.

SÜLEYMAN SOYLU KABUL ETMİYORUZ DEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı hakkında yaptığı açıklamada, "Biz, bize verilen mesajı biliyoruz, bize verilen mesajı aldık. Tekrar altını çizerek ifade ediyorum: Amerikan Büyükelçiliği'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz" demişti.

Soylu, "Kobani'yi, terör bölgelerini besleyen ve oradan Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan bu anlayışa, kendi senatolarından para gönderen bir devletle müttefikliğimiz elbette tartışılmalıdır. Biz kimsenin düşmanı değiliz, kimsenin topraklarında gözümüz yok, kimseye kalleşlik yapmıyoruz ama bu kalleşliklere elbette ki tahammül edecek gücümüzün kalmadığını ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, başsağlığı dileyen ülkelere teşekkür etti.

Erdoğan, Soylu’nun aksine ABD’nin mesajını kabul ederek teşekkür ettiği ülkeler arasına ABD’yi de ekledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ABD BAŞKANI BIDEN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim BaşkanlığındanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında G20 Liderler Zirvesi sırasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre görüşmede, ticaret ve güvenlik konuları başta olmak üzere iki ülke ilişkileri ele alındı.

ABD Başkanı Biden, İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti.

Bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, ABD Başkanı Biden, Rusya-Ukrayna arasında tahıl koridorunda yaşanan sorunun çözülmesini ve sevkiyatın yeniden başlamasını sağlayan çabaları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Türkiye ile ABD arasındaki F-16 sürecine yönetim olarak desteklerinin devam edeceğini belirten ABD Başkanı Biden, İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunu da ifade etti.

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Yurttas
15.11.2022 17:53
Sürekli olarak AKP liler başkasının yerine karar verirlerse,ben veririm derse olacağı bu,Kendileri de dağılır ulkeyi de dağıtır ve dağıtmaya devam eder..Bahçeli beyin BEKAA söyleminin adresi.  
 
Davut
15.11.2022 17:46
Soylu suriyede ev dagitiyor,oradan gelen terörist Türkleri katlediyor. Sıniri koruyamayan adam topu abd ye atıyor.Reis bu sırada ABD başkani ile sohbet ediyor.Ne karışık denklem  
 
GÜCÜN ZARAR VERDİGİ ZAMANLAR HASAP YAPMAZ .
15.11.2022 17:45
GÜÇ ZEHİRLENMESİ GÜCE TESLİM OLMAK BAZEN YANLIZLAŞTIRIR.  
 
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