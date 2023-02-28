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  • Erdoğan Soylu'yu azarladı. Türkiye bu iddiayı konuşuyor. Videonun görünmeyen kısmında Süleyman Soylu var

Erdoğan Soylu'yu azarladı. Türkiye bu iddiayı konuşuyor. Videonun görünmeyen kısmında Süleyman Soylu var

Erdoğan'ın "afetin büyüklüğüyle ilgili kendisine yeterince bilgi verilmediği için" İçişleri Bakanı Soylu'yu azarladığı iddia edildi. Soylu'nun bu sebepten Erdoğan ile yan yana gelmediği belirtildi.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 10:33
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Erdoğan Soylu'yu azarladı

Erdoğan Soylu'yu azarladı. Türkiye bu iddiayı konuşuyor. Videonun görünmeyen kısmında Süleyman Soylu var
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün “Depremin ilk günleri Adıyaman’da arzu ettiğimiz çalışmaları maalesef yürütemedik. Hakkınızı helal edin” sözleri dikkat çekerken Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Soylu'yu azarladığı iddiası gündeme geldi.

HalkTV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depreme ilişkin yapılan basına kapalı bir toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu azarladı. Erdoğan'ın "felaketin büyüklüğü konusunda kendisini eksik bilgilendirildiğini ve müdahalede geç kalındığını" belirterek diğer bakanların ve AK Parti’nin üst düzey yöneticilerinin huzurunda azarladığı belirtildi.

ADIYAMAN'DAN HELALLİK İSTİYORUM

Depremden 6 gün sonra Erdoğan Adıyaman'a gitti. İlk açıklamasında, “Müdahaleleri istediğimiz hıza ulaştıramadık. Depremin yıkım etkisi 10 il ve 500 km'lik alana yayıldığı için işimiz maalesef çok zor oldu. Buna bir de bölgedeki kamu görevlilerinin kendisinin ya da ailesinin yıkım altında kalması eklenmiştir. Bölgede sert bir kış yaşanıyor olması da bir diğer engel olarak önümüze çıkmıştır. Yolların bir kısmı da ciddi bir trafik yüküne maruz kalmıştır" demişti.
Erdoğan’ın bu açıklaması müdahalede geç kaldığını kabul ettiği anlamını taşırken AK Parti üst düzey yöneticilerinin ve bakanların katıldığı deprem konulu bir toplantıda bu gecikmenin yansımaları yaşandı.

İddialara göre Erdoğan afetin büyüklüğü konusunda kendisinin yeterince bilgilendirilmediğini belirterek Bakan Soylu’ya kızdı. Soylu’nun yapacağı sunum ise en sona bırakıldı. İkilinin arasındaki gerilimin büyüdüğü aktarıldı.

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