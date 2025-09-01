Erdoğan unuttu bile! Memur emeklisi hâlâ seyyanen zam bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 genel seçimleri öncesinde memur maaşlarına 8 bin 77 liralık seyyanen zam sözü verdi. “En düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltiyoruz, bu artışlar memur emeklilerine de yansıyacak” diyerek umutlandıran Erdoğan’ın sözü, memur emeklileri için gerçeğe dönüşmedi. Temmuz 2023’te memurlara verilen seyyanen zam, 375 sayılı KHK’nın Ek 40’ıncı maddesiyle emeklilerden esirgendi. Bu durum, memur ile emeklisi arasında büyük bir maaş uçurumu yarattı.

Neden memurlar haklarına sahip çıkamıyor?

340 BİN LİRALIK ALACAK HESABI

Memur emeklileri için ekonomistlerin hesabına göre, 8 bin 77 liralık seyyanen zam, katsayı artışlarıyla bugün 18 bin 540 liraya ulaşmış olacaktı. Bu zammın uygulanması halinde en düşük memur emeklisi maaşı 22 bin 670 lira yerine 41 bin 157 liraya, 2026 başında ise 49 bin 232 liraya çıkacaktı. 26 aydır bu haktan mahrum bırakılan emekliler, her birinin 340 bin 423 lira alacağı olduğunu hesapladı. Bu durum, 13 milyonu aşkın işçi, esnaf ve çiftçi emeklisi için de bir umut ışığı olabilirdi.

Bankalar emeklilere para yağdıracak! Promosyon miktarları dudak uçuklattı

DAVALIK ZAM VE 864 MİLYAR LİRALIK RİSK

Memur emeklileri, verilen sözün devleti bağladığını ve KHK ile bu hakkın geri alınamayacağını savunarak mahkemelere başvurdu. Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in de aralarında bulunduğu çok sayıda emekli, seyyanen zammın ödenmesi için dava açtı. Konunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşınabileceği belirtiliyor. Eğer mahkemeler emeklileri haklı bulursa, her bir emekliye aylık 18 bin 540 lira ödenecek, bu rakam 2026’da 21 bin 755 liraya yükselecek.

Geriye dönük borçlar da hesaplanırsa, SGK’nın kasasından 864 milyar lira çıkacak.

Erdoğan'a ve emekliye yapılacak ocak zammı sızdırıldı. Vatandaş, yine kuru ekmeğe muhtaç olacak

EMEKLİLERDEN ÇAĞRI: HAKKIMIZ TESLİM EDİLSİN

Memur emeklileri, “Seçim öncesi verilen sözler tutulmalı, maaş uçurumu kapanmalı” diyerek seslerini duyurmaya çalışıyor. Seyyanen zammın uygulanmaması, sadece memur emeklilerini değil, açlık sınırında mücadele eden diğer emekli gruplarını da etkiledi. Emekliler, haklarının teslim edilmesini ve adaletin sağlanmasını talep ediyor.