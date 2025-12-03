Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni çözüm sürecinde yaşananlara işaret ederek "Bir Stockholm Sendromu'na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğunuz celladınıza âşık olmamaya davet ediyorum" ifadelerini kullanması tartışamalara neden oldu.

CHP'nin çıkışı sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Cellat defterini açacaksak, geçmişi konuşacaksak hepiniz borçlu çıkarsınız" yanıtını verdi.

Tartışmalara dahil olan Erdoğan, "Benim Kürt kardeşim, kimin cellat olduğunu gayet iyi bilir" ifadesini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...