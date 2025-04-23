Erdoğan talimatı verdi! AKP’de büyük çatlak…

Düzenleme: Kaynak: Nefes
Erdoğan talimatı verdi! AKP’de büyük çatlak…

Nuray Babacan’ın kulis bilgisine göre, AKP'de İmamoğlu davasındaki dosyaya 'içi boş' yorumu yapılırken, Erdoğan’ın ise partililerine “Gençler neden sokağa çıkıyor. Talepleri istekleri nedir, araştırma yaptıralım” talimatı verdiğini aktardı.

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin, AKP kulislerinde dava dosyasının içinin boş olduğu konuşuluyor. Nuray Babacan’ın duyurduğu kulis bilgisinde “Bunlarla kimseyi ikna edemeyiz” diyenlerin çok olduğu aktarıldı. Erdoğan’ın ise , “Gençler neden sokağa çıkıyor. Talepleri istekleri nedir, araştırma yaptıralım” talimatı verdiğini Babacan duyurdu.

İMAMOĞLU TUTUKLANMASINA AKP’DEN YORUMLAR GELMEYE BAŞLADI

Geçtiğimiz aylarda İBB’ye yapılan operasyon sonucunda ‘yolsuzluk’ iddiasıyla İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu tutuklandı. İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası AKP kulislerinden dava ilişkin düşünceler gelmeye başlandı.

AKP KULİSLERİNDE “İÇİ BOŞ” YORUMU

Nefes yazarı Nuray Babacan, AKP’de İmamoğlu dosyasına ilişkin ‘içi boş’ yorumları yapıldığını iddia etti. Babacan, “Bu ekip, umudunu İmamoğlu dosyasına sonradan eklenmesini bekledikleri belgelere bel bağlamış durumdalar. Çünkü, dava dosyasının içinin boş olduğu AKP kulislerinde de konuşuluyor. “Bunlarla kimseyi ikna edemeyiz” diyen çok. Bazıları da “Yeni tanıklar olacakmış, ondan sonra çok şey değişecek bilgisi geliyor bize…” yorumları yapıyorlar” dedi.

ERDOĞAN’DAN TALİMAT

Erdoğan’ın son MYK toplantısına da değinen Babacan, Gelelim Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son MYK toplantısında parti kurmaylarına verdiği talimata. Erdoğan, “Gençler neden sokağa çıkıyor. Talepleri istekleri nedir, araştırma yaptıralım’ demiş” ifadelerini kullandı.

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