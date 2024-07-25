Erdoğan, Tanju Özcan'a dava açtı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan, Tanju Özcan'a dava açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tazminat davası açtı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Türkiye-Hollanda maçı sonrası yaptığı yorum sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dava açıldı.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Özcan, şu ifadeleri kullandı:

“Sn Erdoğan’a Türkiye-Hollanda milli maçına gitme, “Bastığın yerde ot bitmiyor” şeklinde paylaşım yaptım diye, beyefendi 250 bin TL tazminat istemiyle dava açmış! Bu ülkenin Cumhurbaşkanı tazminat alayım diye x paylaşımları takip eder olmuş!

"TV'DEN BİLE MAÇ İZLEMEYİN"

Kendilerine önerim x paylaşımları yerine ekonomiyi takip edip ülkemizde geçinemeyenlerin sorunlarına odaklanmasıdır! Ayrıca maç ile ilgili de haklı çıktım maalesef! Bence bırakın stadı, TV’den bile milli maç izlemeyin, uğursuz geliyorsunuz”

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