Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu! Bir varmış, bir yokmuş…

AKP’nin yeni anayasa çalışmaları için kurduğu komisyondaki üyeler merak konusu oldu. Dün ise listedeki isimlere ilişkin, ilk olarak Sabah gazetesi, CHP’nin oylarıyla seçilen eski Gelecek Partisi milletvekili şimdi ise AKP’li olan hukukçu Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun’un komisyonda yer alacağı belirtilmişti. Ancak AA’nın verdiği listede Özbudun yer almaması dikkat çekmişti. Son olarak bugün AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak dönüşü gazetecilere verdiği demeçte, Özbudun’un da anayasa çalışmalarında yer alacağını açıkladı.

ÖZBUDUN KARMAŞASI YAŞANDI

İktidara yakın medyada Sabah gazetesi, hukukçu Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun’un komisyonda olacağını haberinde yer vermişti. Ancak sonrasında çıkan haberlerde bu isim yer almazken, Anadolu Ajansı’nın (AA) komisyon haberi de Özbudun’dan bahsedilmedi. Merhum anayasa hukukçusu Ergun Özbudun’un eşi olan Serap Yazıcı Özbudun’un listeden çıkarılması kulislerde dikkat çekmişti.

“SERAP YAZICI ÖZBUDUN HOCAMIZ İLE BİRLİKTE BU ÇALIŞMALARI YÜRÜTELİM”

Bugün ise tartışmalara AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu. Erdoğan, Özbudun’un bilgilerinden yararlanacağının altını çizerken, “Mevcut anayasa dili de zaten problemli. Biz bu tür problemleri olan bir anayasa değil, bunlardan arındırılmış sade, anlaşılır, uygulamaya dönük bir anayasa hazırlayalım istiyoruz. Bu hukukçu arkadaşlarımız, mesela Serap Yazıcı Özbudun hocamız gibi isimler zaten anayasa üzerinde çalışması olan kişiler. Onlarla birlikte bu çalışmaları yürütelim istiyoruz. Biz iyi niyetliyiz ve karşımızda da hüsnüniyetli bir yaklaşım bekliyoruz. Diyoruz ki “gelin millete verdiğimiz sözü beraberce yerine getirelim” ifadelerini kullandı.