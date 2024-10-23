Erdoğan, Tataristan’da

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erdoğan, Tataristan’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "CAN" ile Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Uluslararası Kazan Havalimanı'nda Tataristan Başbakanı Birinci Yardımcısı Rustem Nigmatulen, Kazan Belediye Başkanı İlsur Metşin, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile Moskova Büyükelçiliği ve Kazan Başkonsolosluğu yetkilileri karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tataristan ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve marjında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Liderlerin ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası gelişmeler üzerine de fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.

Erdoğan, Tataristan’da

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