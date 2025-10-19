Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 5 yıl süreyle görev alacak 6'ncı ve yeni cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandık başına gitti.

KKTC YÜKSEK SEÇİM KURULU'NDAN AÇIKLAMA

KKTC Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 777 sandıktan 735’i açılırken, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman oyların yüzde 62,80’ini, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oyların yüzde 35,77’sini aldı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı oldu.

BAHÇELİ SEÇİMLERİ TANIMADI, ERDOĞAN ERHÜRMAN'I TEBRİK ETTİ

Yaşanan olay sonrası MHP Lideri Devlet Bahçeli, KKTC'deki seçimlere katılımın az olmaması nedeniyle yapılan seçimi tanımayarak, "Seçim sonucu, seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC parlamentosu acilen toplanmalı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise MHP lideri Devlet Bahçeli'nin aksine CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı kazandığı seçim nedeniyle tebrik etti.

CUMHUR İTTİFAKI'NDA KKTC SEÇİMİ AYRILIĞI!

Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen seçimlerde resmî olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte her türlü platformda savunmaya devam edeceğiz."